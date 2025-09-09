Tigres, con la mejor forma de Jenni Hermoso, lidera el Apertura femenino en México

Monterrey (México), 8 ago (EFE).- El Tigres UANL, con la mejor forma de la española Jennifer Hermoso, lidera el torneo Apertura 2025 de la liga femenina del fútbol mexicano, que este lunes concluyó su décima jornada.

Las Amazonas golearon por 4-0 a las Rayadas, sus máximas rivales en el derbi de la ciudad de Monterrey, con una actuación destacada de la sudafricana Thembi Kgatlana, que marcó un doblete, Jimena López y Hermoso, las otras goleadoras.

Las de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dirigidas por el español Pedro Martínez, son primeras con 25 puntos y una marca de ocho victorias, un empate y una derrota.

La nota también la dio Hermoso, quien marcó un penalti ante las Rayadas, con lo que llegó a nueve dianas este semestre con su equipo, su mejor registro desde que fichó por las máximas campeonas en enero de 2024.

También, Hermoso es la goleadora de su club, con una de las plantillas más potentes en el campeonato, y la tercera mejor del certamen, a dos de igualar a la estadounidense Aerial Chavarin, del Cruz Azul, quien encabeza a las artilleras con 11 dianas.

La décima jornada comenzó el viernes pasado, cuando Atlas aplastó 6-2 al Querétaro, liderado por un doblete de la salvadoreña Brenda Céren y una anotación más de la ecuatoriana Karen Flores. Cerén llegó a seis goles.

También el viernes, el Guadalajara le ganó por 1-2 al León, el Cruz Azul se impuso por 1-4 al Mazatlán y las campeonas Tuzas del Pachuca se afianzaron en el tercer lugar al derrotar por 2-3 al Juárez.

Las monarcas, en las que milita la colombiana Yirleidis Quejada, tienen una cosecha de 23 unidades, a dos de empatar al Tigres de Hermoso.

El sábado, Toluca, cuarto clasificado, fue a casa de la Pumas a vencerlas por 1-2.

Los partidos continuaron el domingo y además del Tigres-Monterrey, las Águilas del América se estacionaron en el segundo lugar al empatar 2-2 con San Luis, con la quinta diana de la española Bruna Vilamala, exjugadora del FC Barcelona.

También, el Tijuana empató 1-1 con el Santos Laguna.

Los juegos acabaron este lunes con la victoria del Puebla por 0-1 ante el Necaxa.

El Apertura 2025 se reanudará del jueves al lunes próximos.

– Partidos de la undécima jornada del fútbol femenino de México:

11.09: Querétaro-Puebla.

12.09: Toluca-Monterrey y Tigres UANL-Pumas UNAM.

13.09: Cruz Azul-Juárez y Mazaltán-Tijuana.

14.09: América-Guadalajara y Pachuca-Necaxa.

15.09: San Luis-León y Santos Laguna-Atlas. EFE

