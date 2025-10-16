Tigres, Estrellas y Águilas pegan primero en inicio del béisbol invernal dominicano

4 minutos

Santo Domingo, 15 oct (EFE).-La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) inició su temporada 2025-26, en la que los Tigres del Licey aprovecharon un error para vencer al campeón defensor, Leones del Escogido, mientras que Rodolfo Castro cargó con la ofensiva de las Estrellas Orientales y Alberto Rodríguez conectó el batazo clave en el triunfo de las Águilas Cibaeñas.

Honra a Marichal

Previo al inicio del partido entre Tigres y Leones, el inmortal del béisbol de las Grandes Ligas y del Deporte Dominicano, Juan Marichal, realizó el primer lanzamiento en la ceremonia inaugural de la temporada del torneo invernal que está dedicado en su honor, celebrada en el estadio de Santo Domingo, que lleva su nombre.

En el ceremonial se mostró un audiovisual en el que otros inmortales del béisbol, como Pedro Martínez, David Ortiz, Vladimir Guerrero y Adrián Beltré, enviaron mensajes de respeto y admiración al primer dominicano en ser miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

En el encuentro, el relevista Henry Sosa realizó un picheo descontrolado y Gustavo Núñez anotó desde la tercera base la carrera con la que los Tigres dejaron en el terreno a los Leones, a quienes derrotaron 4-3 en la décima entrada.

Domingo Leyba anotó e impulsó una carrera y Emilio Bonifacio pisó el plato en una ocasión, en tanto que Ulises Joaquín (1-0) se llevó la victoria por los Tigres, al completar una entrada de una carrera.

Franchy Cordero y Junior Lake remolcaron una carrera cada uno por los Leones.

ESTRELLAS 7-3 TOROS

Rodolfo Castro disparó un cuadrangular y remolcó cinco carreras para que las Estrellas Orientales lograran dar el primer golpe en la temporada ante los Toros del Este.

Castro despachó un jonrón de tres anotaciones en la segunda entrada y luego agregó un sencillo productor de dos carreras en el cuarto episodio.

Los orientales, quienes lograron defender el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís (este), también contaron con jonrón y dos carreras empujadas del estadounidense Josh Lester, así como con dos anotadas de Raimel Tapia.

El derecho Esmil Rogers (1-0) tuvo una sólida presentación, en la que lanzó cinco entradas de dos vueltas y seis ponches para quedarse con la victoria.

Felnin Celesten pegó un vuelacercas y llevó dos vueltas al plato para destacarse en el ataque de los Toros.

La derrota fue para el norteamericano Matt Demordy (0-1), a quien en tres episodios los bates de los verdes atacaron con seis imparables y seis anotaciones.

ÁGUILAS 4-3 GIGANTES

Alberto Rodríguez salió desde el banco y disparó un triple remolcador de tres carreras para liderar victoria de las Águilas Cibaeñas ante los Gigantes del Cibao.

Rodríguez entró a batear con las bases llenas y dos outs en la sexta entrada, cuando logró conectar un lanzamiento del relevista Joel Cesar, enviando la pelota hacia la zona del jardín central del Estadio Cibao, de Santiago (norte), para llevar hasta el plato las tres carreras que definieron el triunfo de las Águilas.

Aderlin Rodríguez, Emmanuel Rodriguez y Juan Lagares anotaron por el conjunto cibaeño.

El triunfo se lo acreditó el relevista José Cuas (1-0), quien lanzó 1.1 entradas en blanco, con dos ponches, mientras que el salvamento fue para el estadounidense Hunter Bigge (1), quien completó la novena sin permitir libertades.

Carlos Franco disparó un jonrón de dos carreras para ser la principal figura a la ofensiva por los Gigantes.

El derecho Emilio Vargas recorrió 4.2 entradas sin anotaciones y ponchó a seis, pero el relevista Reymin Guduan (0-1) permitió tres vueltas en dos tercios de entrada y perdió el partido. EFE

