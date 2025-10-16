Tigres de Aragua vence 8-3 a Cardenales de Lara en el inicio del béisbol de Venezuela

1 minuto

Caracas, 15 oct (EFE).- Los Tigres de Aragua derrotaron este miércoles como visitantes por 8-3 a los Cardenales de Lara en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto en el inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

En este encuentro, Tigres de Aragua -dirigido por el exjugador de Grandes Ligas Oswaldo Guillén- dio 13 hits, mientras Cardenales, campeón de la temporada 2024-2025, conectó siete. El lanzador ganador fue Daniel Juárez y el perdedor, Max Castillo.

Cardenales de Lara viene de ganar su séptimo título en la temporada pasada frente a Bravos de Margarita, lo que lo convierte en el quinto equipo con más campeonatos de la liga. En esta lista, está de primero Leones de Caracas con 21 títulos, le sigue Navegantes del Magallanes (13), Tigres de Aragua (10) y Tiburones de La Guaira (8).

Esta temporada coincide con los 80 años de la LVBP, fundada el 27 de diciembre de 1945, y con los 60 años de los Tigres de Aragua como equipo.

Solo tres equipos repiten mánager: José Alguacil, con Leones del Caracas; Lipso Nava, con Águilas del Zulia, y Eduardo Pérez, con Navegantes del Magallanes.

Por su parte, Henry Blanco regresa a Bravos de Margarita tras ser campeón en la temporada pasada.

A su turno, César Izturis se estrena con Cardenales de Lara, Asdrúbal Cabrera con Caribes de Anzoátegui, Gregorio Petit con Tiburones de La Guaira y Oswaldo Guillén con los Tigres de Aragua. EFE

rbc/lb/gbf