Tigres golea a Xolos y se clasifica a las semifinales

Monterrey (México), 29 nov (EFE).- Tigres goleó este sábado a los Xolos de Tijuana por 5-0 y se clasificó a las semifinales del torneo Apertura mexicano.

Dos goles del argentino Juan Brunetta, uno de su compatriota Nicolás Ibáñez, otro del mexicano Ozziel Herrera y uno más de Juan Pablo Vigón marcaron la exhibición de Tigres, que en el partido de ida cayeron por 3-0.

Desde el comienzo los regios impusieron condiciones en su estadio con llegadas por las bandas y en el minuto 15 tomaron ventaja con un gol de cabeza de Ibáñez a pase de Jesús Garza.

Brunetta convirtió un penalti en el minuto 30 y anotó de cabeza en el 39, a pase de Ibáñez. Con la serie igualada 3-3, los universitarios ya eliminaban a su rival por su mejor campaña en la fase regular.

En el segundo tiempo, Tigres jugó con la necesidad de su rival.

Tijuana adelantó líneas, pero Pablo Ortiz derribó en el área a Diego Laínez y provocó un penalti.

Herrera falló el disparo en el minuto 66. Sin embargo, 6 minutos después tomó un rebote del guardameta José Antonio Rodríguez y marcó el cuarto.

En el minuto 93, Juan Pablo Vigón aumentó de cabeza.

Una burla de Diego Laínez a los hinchas del Tijuana provocó una pelea en el terreno que empañó el final del encuentro.

El rival de los Tigres del entrenador argentino Guido Pizarro saldrá este domingo de la serie entre Cruz Azul y Guadalajara.

De ganar los Azules, se enfrentarán con los celestes. De hacerlo Guadalajara, se verá las caras con Monterrey, equipo del español Sergio Ramos.

Este sábado, Monterrey perdió por 1-2 con América, pero se clasificó a las semifinales con un global de 3-2.

Poco después el campeón Toluca empató sin goles con Juárez y se clasificó al ganar la serie por 2-1. EFE

