TiKTok activa centro electoral para combatir desinformación en presidenciales en Portugal

1 minuto

Lisboa, 10 dic (EFE).- La plataforma TikTok anunció este miércoles que ha activado su centro electoral para combatir la desinformación y promover el acceso a contenidos verificados de cara a los comicios presidenciales en Portugal del próximo 18 de enero.

En ese centro se ofrece información sobre esa votación en portugués, así como vínculos a fuentes con credibilidad que explican dónde y como votar, indicó TikTok en un comunicado.

También pueden encontrarse datos sobre los candidatos y referencias a las fechas claves, entre otros.

La plataforma explicó que antes de lanzar este centro colaboró con los reguladores lusos encargados de proteger la integridad de los procesos electorales para presentar su enfoque.

Durante este ciclo en Portugal se harán sugestiones de búsqueda, habrá marcadores en vídeos relevantes y se etiquetarán contenidos publicados por el Gobierno, partidos y políticos para atraer a los usuarios al centro electoral.

TikTok destacó que esta iniciativa se enmarca en el trabajo que ha desarrollado a lo largo de 200 elecciones en todo el mundo desde 2020, que incluye las legislativas en Portugal del 18 de mayo de 2025 y las municipales del 12 de octubre pasado. EFE

