TikTok anuncia una inversión de 32.258 millones de euros en Brasil

Brasilia, 3 dic (EFE).- La empresa TikTok anunció este miércoles una inversión de unos 200.000 millones de reales (37.735 millones de dólares o 32.258 millones de euros) en la construcción de infraestructuras en Brasil, como un centro de datos y un parque eólico.

El anuncio fue hecho por la directora de Políticas Públicas de la filial de la empresa de origen chino en Brasil, Mônica Guise, en el marco de una ceremonia encabezada por el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva.

«Será el primer ‘data center’ de TikTok en América Latina y demandará una inversión de más de 200.000 millones de reales», dijo Guise, quien apuntó que una iniciativa de ese monto «demuestra el compromiso de la empresa con Brasil, uno de los mercados digitales más dinámicos del mundo».

El centro de datos funcionará en el Complejo de Pecém, ubicado en el estado de Ceará (noreste), un puerto marítimo en el que ya operan otras empresas de alta tecnología y donde fue realizado el acto.

La representante de TikTok no dio más detalles sobre el proyecto, que se discute desde hace más de un año, pero aseguró que el centro de datos funcionará con «energía 100 % limpia» que, en parte, será generada por un parque eólico que la propia empresa construirá en Ceará y que es parte de la inversión proyectada. EFE

