TikTok anuncia una inversión de casi 40.000 millones de dólares en Brasil

Brasilia, 3 dic (EFE).- La empresa TikTok anunció este miércoles una inversión de unos 200.000 millones de reales (37.735 millones de dólares o 32.258 millones de euros) en la construcción de infraestructuras en Brasil, como un centro de datos y un parque eólico.

El anuncio fue hecho por la directora de Políticas Públicas de la filial de la empresa de origen chino en Brasil, Mônica Guise, en el marco de una ceremonia encabezada por el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE

