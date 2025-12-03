TikTok anuncia una inversión de casi 40.000 millones de dólares en Brasil

2 minutos

(actualiza con declaraciones del presidente Lula)

Brasilia, 3 dic (EFE).- La empresa TikTok anunció este miércoles una inversión de unos 200.000 millones de reales (37.735 millones de dólares o 32.258 millones de euros) en la construcción de un centro de datos que operará en Brasil.

El anuncio fue hecho por la directora de Políticas Públicas de la filial de la empresa de origen chino en Brasil, Mônica Guise, en el marco de una ceremonia encabezada por el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva.

«Será el primer ‘data center’ de TikTok en América Latina y demandará una inversión de más de 200.000 millones de reales», dijo Guise, quien apuntó que una iniciativa de ese monto «demuestra el compromiso de la empresa con Brasil, uno de los mercados digitales más dinámicos del mundo».

El centro de datos funcionará en el Complejo de Pecém, ubicado en el estado de Ceará (noreste), un puerto marítimo en el que ya operan otras empresas de alta tecnología y donde fue realizado el acto.

La representante de TikTok no dio más detalles sobre el proyecto, que se discute desde hace más de un año, pero aseguró que el centro de datos funcionará con «energía 100 % limpia» que, en parte, será generada por un parque eólico que la propia empresa construirá en Ceará y que es parte de la inversión proyectada.

Lula subrayó que la empresa «tiene el compromiso» de utilizar energía limpia, incluso la que será generada con el agua de los canales construidos para el trasvase del río San Francisco.

Ese proyecto monumental que llevó agua desde la zona central del país hasta la árida región noreste, fue impulsado por el propio Lula desde 2007, cuando ejercía su segundo mandato.

Lula aclaró este miércoles que «cuando hicimos el trasvase del río San Francisco, no fue pensando en un ‘data center’, sino en llevarle agua a la gente del noreste», en la que él mismo nació hace 80 años.

El mandatario añadió que «ese ‘data center’ va a ser una cosa extraordinaria para el desarrollo tecnológico del país» y manifestó su deseo que «sirva como ejemplo para otras empresas». EFE

ed/mp/enb