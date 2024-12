TikTok pide paralizar la ley que podría prohibirlo en EE.UU. hasta que llegue Trump

Washington, 9 dic (EFE).- La red social TikTok pidió este lunes a la Corte de Apelaciones de Washington que paralice la ley que podría prohibirla en Estados Unidos, a la espera de que la nueva Administración del republicano Donald Trump, y eventualmente el Tribunal Supremo, revisen el caso.

La plataforma de vídeos y su empresa matriz, la china ByteDance, solicitaron esta pausa a la corte después de que el pasado viernes tres jueces del mismo tribunal se posicionaran a favor de la ley aprobada por el Congreso en abril, que obliga a TikTok a desvincularse de ByteDance, o ser prohibida en Estados Unidos el próximo enero.

«Para evitar daños irreparables a los demandantes y al público y para garantizar un proceso de revisión ordenado con el Tribunal Supremo y la Administración entrante, este Tribunal debe conceder una medida cautelar», instaron en el escrito a la Corte.

En concreto, piden que el presidente estadounidense, Joe Biden, no pueda aplicar la ley que amenaza su futuro en el país hasta que el Tribunal Supremo revise el caso.

«Una medida cautelar no impondrá ningún perjuicio. No existe una amenaza inminente para la seguridad nacional, ya que el propio Congreso retrasó la fecha de entrada en vigor de la ley», alegaron. «La ley afirma que China podría llevar a cabo conducta perjudiciales a través de TikTok, no que lo esté haciendo o lo vaya a hacer».

La ley federal, que TikTok pide paralizar, dio a ByteDance nueve meses (hasta el 19 de enero) para encontrar un inversor de un país que no sea considerado un «adversario» de Estados Unidos para vender sus operaciones en la nación norteamericana. De lo contrario, la aplicación tendría que dejar de operar en el país.

La fecha límite tiene una fuerte carga simbólica, pues es el último día de Joe Biden como mandatario, ya que el día siguiente, el 20 de enero, el presidente electo, Donald Trump, será investido.

Este ha sido uno de los argumentos de la red social en su escrito, que considera que la paralización de la ley es «especialmente apropiada» porque, según dicen, dará tiempo a la Administración entrante «a determinar su posición».

«Podría anular tanto los daños inminentes como la necesidad de revisión por parte del Tribunal Supremo», añade al respecto.

La Administración Biden y congresistas de los partidos Demócrata y Republicano aprobaron la norma movidos por el temor de que el Gobierno chino pueda obtener de ByteDance información sobre los usuarios en Estados Unidos y usar su influencia sobre la opinión pública estadounidense manipulando lo que las personas ven en la aplicación.

Trump, por su parte, que intentó prohibir la plataforma durante su primer mandato (2017-2021), dijo, durante la campaña electoral, que de ser el ganador de las elecciones «salvaría TikTok en Estados Unidos».

Sin embargo, no se ha pronunciado sobre el caso desde que fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales del pasado noviembre. EFE

