TikTok promete «proteger la seguridad nacional» tras evitar su prohibición en EE. UU.

3 minutos

Shanghái (China), 23 ene (EFE).- La popular red social de vídeos cortos TikTok prometió que la nueva empresa conjunta que ha establecido en Estados Unidos para evitar su prohibición en el país norteamericano «operará bajo salvaguardas definidas que protegerán la seguridad nacional».

Estos mecanismos contemplan «protecciones integrales de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenido y garantías de software para los usuarios en EE.UU.», indica la compañía en un comunicado remitido a EFE por representantes de su matriz, la tecnológica china ByteDance.

La estadounidense Oracle, uno de los principales inversores del nuevo consorcio, «asegurará» los datos de los usuarios estadounidenses en su entorno en la nube (‘cloud’), donde también se albergará el algoritmo de recomendaciones, «adiestrado de nuevo, probado y actualizado» en base a las cuentas locales.

Asimismo, ante las denuncias de que China empleaba la plataforma para influir en otros países, TikTok promete que será la nueva entidad la que «proteja el ecosistema de contenido en EE.UU.», con «poder de decisión» sobre políticas de seguridad y moderación de contenidos.

El comunicado recalca también que la red será «interoperable» con TikTok en otros países, «garantizando que los creadores estadounidenses puedan ser descubiertos y que los negocios puedan operar a escala global».

TikTok incide en que esta nueva entidad será propiedad mayoritaria de empresas estadounidenses -ByteDance retiene el 19,9 %- y en que la mayoría de los siete miembros de su junta directiva son ciudadanos del país norteamericano. También formará parte de ella el consejero delegado de la plataforma, Shou Zi Chew.

Tras anunciarse el acuerdo, Shou publicó un breve vídeo en la red social en el que mostró su «agradecimiento» a los usuarios de la plataforma y en especial a «los 200 millones de estadounidenses».

«Estamos agradecidos de que forméis parte de la comunidad de TikTok, y tenemos ganas de seguir viendo vuestro espíritu creativo, gran capacidad para narrar historias y de traer felicidad a todo el mundo en todas partes», agregó el directivo.

El consejero delegado de la nueva entidad, denominada TikTok USDS (siglas de ‘seguridad de datos en EE.UU.’ en inglés), será Adam Presser, quien antes de llegar a TikTok trabajó en WarnerMedia, y que estará acompañado en el cargo de director de seguridad por Will Farrell.

Los nuevos propietarios, entre ellos Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, controlarán más del 80 % de la nueva entidad, asegurando la continuidad de la popular aplicación en Estados Unidos.

La operación se negoció durante más de un año y pone fin a una disputa legal que se prolongó seis años.

Desde 2019, TikTok enfrentó intentos de bloqueo por parte de legisladores, universidades, el Ejército y la Casa Blanca, en medio de la tensión tecnológica y comercial entre EE. UU. y China. La aplicación había sido objeto de amenazas de prohibición y un apagón temporal de 14 horas.

Usuarios e ‘influencers’ organizaron protestas y campañas, durante el largo limbo legal, para mantener activa la plataforma, que cuenta con más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos, convirtiéndose en un terreno clave de la disputa entre ambas potencias.

Por el momento, ni la matriz de TikTok, la tecnológica china ByteDance, ni el Gobierno chino se han pronunciado al respecto del acuerdo, que contaría con el beneplácito de ambas partes. EFE

