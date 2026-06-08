Tim Cook se despide de la WWDC con seguridad de que «lo mejor está por llegar» para Apple

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Nueva York, 8 jun (EFE).- El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, ha asegurado este lunes en la conferencia mundial de desarrolladores (WWDC), en un discurso cargado de simbolismo, que, a pesar de los logros alcanzados durante su mandato, «lo mejor está por llegar» para el gigante tecnológico.

«Crear los mejores productos del mundo para ofrecer experiencias que enriquezcan la vida de las personas siempre ha sido nuestra estrella polar», ha declarado Cook, que será relevado en el cargo el próximo 1 de septiembre por John Ternus.

El ejecutivo ha calificado como «el honor de una vida» el haber liderado esta misión junto a equipos cuya «creatividad, cuidado y convicción continúan marcando una diferencia duradera en la vida de las personas».

Durante su intervención, Cook ha destacado el impacto de las herramientas de la empresa en la sociedad: «Ver lo que creáis con ellas ha sido un recordatorio constante de que la imaginación no tiene límites».

Asimismo, ha subrayado que las nuevas capacidades introducidas en el evento permitirán a los usuarios conectar, crear y aprender «de forma extraordinaria».

Ovación en Cupertino

Según han informado los medios especializados desplazados a la sede de la compañía en Cupertino (California), el ambiente previo al inicio del evento ha estado marcado por el reconocimiento a la trayectoria del directivo.

Antes de que comenzara formalmente la presentación, los asistentes se han puesto en pie de forma unánime para brindar una prolongada ovación a Cook, visiblemente agradecido.

La WWDC, que se celebra del 8 al 12 de junio en la sede de Apple, ha incluido este lunes el anuncio de una nueva generación de ‘Apple Intelligence’ y una Siri con inteligencia artificial, entre otras novedades. Ternus no ha formado parte de esta conferencia, aunque sí asistió el domingo por la noche a una cena de Apple para los medios de comunicación, donde se tomó selfis. EFE

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