Tinne Van der Straeten (WindEurope): “No hay ninguna ventaja en frenar las renovables”

Javier Albisu

Bruselas, 26 feb (EFE).- La UE instaló 19,1 gigavatios (GW) de nueva capacidad eólica en 2025 y comprometió 45.000 millones de euros en inversiones, una evolución positiva que debe reforzarse con más redes y mayor electrificación industrial, pero sin reabrir el debate sobre el mercado eléctrico, un paso que frenaría inversiones y pondría en riesgo el empleo, según la patronal eólica WindEurope.

«No hay ninguna ventaja en frenar las renovables», aseguró en una entrevista con EFE la consejera delegada de WindEurope y exministra de Energía de Bélgica, Tinne van der Straeten.

Las decisiones anuales de inversión en proyectos eólicos en los Veintisiete equivalen al presupuesto público de Portugal, un ritmo que WindEurope espera que continúe porque el parque eólico «evita la importación de unos 500 grandes petroleros de crudo».

«Como industria, estamos preparados para construir y suministrar esta electricidad limpia», sostuvo Van der Straeten.

Los análisis de la asociación sectorial europea de la energía del viento apuntan a que «un sistema basado en renovables es el más barato»: ahorraría 1,6 billones de euros a los países de la UE en importaciones de combustibles fósiles en 2050, lo que equivale al gasto sanitario anual de la Unión Europea.

Para llegar a ese estadio, es necesario «desbloquear redes, electrificar calor industrial y mejorar las operaciones». Pero, sobre todo, no se debe tocar el sistema europeo de comercio de emisiones, el llamado ETS, que obliga a las grandes industrias a pagar por cada tonelada de CO2 emitida, ni volver a reformar el mercado eléctrico.

Regreso al futuro

«No hay razón para reabrir el debate», sentenció Van der Straeten, contraria a cuestionar el sistema marginalista que hace que el precio del gas marque el costo de la electricidad, una reflexión recurrente en el ágora comunitaria para recuperar competitividad industrial.

La política belga, que desde octubre de 2020 hasta enero de 2025 gestionó la cartera de Energía del Gobierno de Bélgica aupada por el partido ecologista, no creía en ese ajuste profundo del «orden de mérito» cuando la UE retocó en 2024 su mercado al calor de la crisis de precios del gas, y tampoco cree que ahora sea la solución.

«Ya se reformó bajo la presidencia española, con Teresa Ribera» como vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica en el Gobierno de España, recuerdó Van der Straeten, que aboga por impulsar los contratos por diferencia (CfD) y los acuerdos privados de compraventa (PPA), las herramientas que se habilitaron entonces buscando estabilidad de precios a largo plazo.

2025: buena cosecha

Con los 19 gigavatios incorporados al sistema en 2025 (17 en tierra y 2 en el mar), la UE cuenta ya con 304 GW de generación eólica, a los que WindEurope espera que se añadan otros 112 GW para 2030.

«El reparto entre terrestre y marina es del 90 % en tierra y 10 % en el mar. El verdadero motor de la eólica son los aerogeneradores terrestres», señaló Van der Straeten.

Alemania fue el país de la UE que más nueva capacidad instaló (5,2 GW), Suecia (1,8 GW) y España (1,6 GW).

Destacó también el caso de Lituania, que ha aumentado su capacidad en un 40 %, hasta los 759 megavatios instalados que cubren el 33 % de su demanda eléctrica, estrategia del Estado báltico para reducir su dependencia de los combustibles fósiles rusos.

España

Una foto del tinerfeño Roque Dos Hermanos hace de fondo de pantalla en el móvil de Van der Straeten, una enamorada del archipiélago canario que dedicó su primer viaje de trabajo al frente de WindEurope a visitar España para reunirse con empresas como Iberdrola, Acciona, EDP, Navantia y Siemens Gamesa.

«Es una industria impresionante. España progresa, y me alegra verlo, pero hay problemas importantes: las redes eléctricas y las conexiones. Muchos proyectos están listos, pero bloqueados», dijo.

En 2025 se autorizaron 4,3 gigavatios más en España, un 15 % al alza, pero «los plazos siguen siendo muy largos», como en resto de países de la UE, salvo Alemania, el único Estado miembro que «está aplicando bien la normativa europea».

Además de la capacidad de red, parte de las dificultades para conectar proyectos responden a litigios para impedir el despliegue masivo de aerogeneradores por su impacto ecológico.

«La UE ya tiene legislación para equilibrar biodiversidad y renovables. Hay que aplicarla», dijo Van der Straeten, que reconoce que «la aceptación social es clave» pero advirtió que también existe «polarización y desinformación».

La exministra, militante ecologista desde sus tiempos universitarios, aseguró que «la polarización es muy perjudicial para la seguridad energética».

«Si no construimos eólica, necesitaremos más gas y más fósiles (…). Las renovables significan energía barata, independencia, empleo y lucha contra el cambio climático», concluyó. EFE

