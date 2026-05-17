Tino Ugidos pasará de la escuela balcánica al baloncesto americano con Los Lobos de Puebla

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León, 17 may (EFE).- El entrenador de baloncesto leonés Faustino «Tino» Ugidos pasará, en tan solo unos meses, de la escuela balcánica, tras su etapa en Kosovo, a otro estilo diferente, influenciado en gran medida por Estados Unidos, como el mexicano al recalar como ayudante en Los Lobos de Puebla.

Ugidos, que a partir del próximo mes de julio iniciará una nueva etapa en los banquillos como ayudante del valenciano Paco Olmos en Puebla, vivió su primera experiencia fuera del baloncesto español en el Golden Eagle Ylly con el que conquistó la Liga Uniqe ante equipos de Albania.

«Una de las razones de aceptar la oferta del equipo kosovar fue conocer otros estilos de baloncesto, en éste caso quizá con una clara raíz balcánica, aunque con matices y ahora poder descubrir otra forma de ver y entender este deporte», señala en entrevista con EFE antes de emprender en unas semanas esta nueva experiencia que, en principio, se prolongaría por tan solo unos meses.

Desde su punto de vista en el baloncesto mexicano conviven equipos con dos estilos muy diferenciados, «el más influenciado por Estados Unidos, con un juego rápido, físico y explosivo y otro quizá más parecido al europeo, propiciado por la llegada de varios entrenadores españoles, basado en los sistemas y el control», apunta.

Una liga concentrada

El campeonato mexicano en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), conocida como la Liga «Caliente» concentra mucho el calendario de partidos entre los 14 equipos que componen el torneo, con dos encuentros consecutivos por semana ante el mismo rival, para afrontar la fase final por el título a finales de noviembre.

Por ello, Ugidos, que ha pasado, entre otros clubes, por Estela Cantabria, Baloncesto León, Palencia, Almansa -donde fue primer entrenador- o Real Betis, con el que logró el ascenso, luego frustrado, a la Liga ACB, quiere seguir «enriqueciendo el conocimiento» con otros tipos de baloncesto.

Volverá a ir de la mano, como en Kosovo, del experimentado Paco Olmos, que conoce profundamente el baloncesto en México, donde conquistó tres títulos con Fuerza Regia de Monterrey, que será ahora uno de sus rivales junto con otras franquicias como Soles de Mexicali o Astros de Jalisco o Calor de Cancún, contra los que debutarán a comienzos del mes de julio.

Ambos estarán acompañados del técnico catalán Jordi Guàrdia que ha sido asistente en diferentes clubes de la extinta LEB Oro y también en Primera FEB, además de haber sido ayudante de Ricard Casas en la selección de Arabia Saudí, una vez que había dirigido a la de Baréin.EFE

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