Tiroteado en su despacho un empresario hermano de un exministro de Exteriores de Turquía

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Ankara, 6 may (EFE).- El empresario Aydın Çavuşoğlu, hermano del exministro de Exteriores Mevlüt Çavuşoğlu, ha sido ingresado este miércoles en estado grave tras haber sido encontrado en su despacho con heridas de bala, sin que haya información aún sobre los posibles autores o el móvil del ataque.

Según los medios turcos, el empresario, con negocios en el sector de los combustibles, está en estado crítico en un hospital de la ciudad de Antalya, donde se produjo la agresión.

El exministro Çavuşoğlu, que estaba de viaje fuera de Turquía, ha emprendido el regreso tras conocer la noticia del ataque a su hermano, informan varios medios locales.

Çavuşoğlu es miembro fundador del AKP, el partido islamista del presidente Recep Tayyip Erdogan, y ejerció como ministro de Exteriores entre 2014 y 2023.

También fue presidente del Parlamento turco y dela Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y actualmente es diputado por la ciudad de Antalya.EFE

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