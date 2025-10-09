Tiroteo en los alrededores del Palacio Nacional de Haití obliga a evacuar a ministros

3 minutos

Puerto Príncipe, 9 oct (EFE).- Un intenso tiroteo se produjo este jueves en el entorno del Palacio Nacional de Haití, mientras se celebraba en el lugar el primer consejo de ministros de la autoridades de transición en 18 meses en el poder, obligando a evacuar a varios de los participantes.

De momento no se ha informado de heridos en la zona del tiroteo, en Champ de Mars, la principal plaza pública de la capital, Puerto Príncipe, controlado en un 90 por ciento por las bandas armadas que azotan a este empobrecido país, donde unas 4.239 personas fueron asesinadas en los primeros ocho meses de este año, según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

De acuerdo con medios locales, en la reunión se encontraban el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, y miembros de su Gabinete para decidir, entre otros asuntos, sobre el presupuesto nacional para el nuevo ejercicio fiscal.

Esta situación provocó la evacuación apresurada de los asesores presidenciales y de los miembros del Gobierno presentes en ese momento.

Posteriormente, en un comunicado en el que no se refirió al tiroteo, el Gobierno señaló que la reunión de este jueves «marca una etapa simbólica y decisiva en la recuperación progresiva del control del Estado sobre el centro de Puerto Príncipe, corazón histórico del poder republicano».

Antes de la celebración del consejo de ministros, Fils-Aimé y todos los miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT) izaron la bandera nacional en el centro de Puerto Príncipe, en un acto «significativo» que refleja «la voluntad común de reafirmar la presencia del Estado y el retorno efectivo de las instituciones republicanas al corazón de la capital», prosiguió el comunicado.

En la nota, el Gobierno subrayó «su firme voluntad de restablecer la seguridad, consolidar la autoridad del Estado y garantizar la organización, en el más breve plazo posible, de elecciones inclusivas, libres y democráticas, con el fin de devolver a la nación a la senda de la estabilidad y el progreso».

El Estado haitiano «se está recuperando, paso a paso, con calma, valentía y determinación. Estamos recuperando el control de nuestra capital y devolviendo a nuestro pueblo la seguridad y la dignidad que se merece», declaró Fils-Aimé.

Destacó, a la vez, que la recuperación del Palacio Nacional «es el resultado de un trabajo arduo y decidido, que ilustra la voluntad del Estado de restaurar su autoridad y reafirmar su presencia en el corazón de la capital, según sugieren las autoridades del país».

Respecto al presupuesto para 2025-2026, el Gobierno señaló que este refleja «el firme compromiso del Gobierno de reforzar las prioridades estratégicas nacionales», entre las que se incluyen «el restablecimiento de la seguridad pública, la organización de elecciones inclusivas y democráticas, la estabilización de los indicadores macroeconómicos y la mejora sostenible de las condiciones de vida de la población».EFE

