Tiroteo en Río de Janeiro causa un herido, seis detenidos y cincuenta turistas atrapados

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(Corrige la cifra de víctimas y actualiza con datos oficiales actualizados de los detenidos)

Río de Janeiro, 23 jun (EFE).- Al menos seis personas fueron detenidas este martes durante una operación policial en la favela Santa Marta de Río de Janeiro que causó al menos un herido y dejó atrapados durante varias horas, y en medio de un intenso tiroteo, a unos cincuenta turistas y visitantes que se encontraban en un mirador ubicado en la cima de la comunidad, informaron fuentes oficiales.

El intercambio de disparos comenzó poco después de las 04.00 hora local (7.00 GMT), cuando uniformados ingresaron a la barriada para cumplir con decenas de órdenes de arresto y allanamientos contra sospechosos de pertenecer al Comando Vermelho, una de las bandas criminales más poderosas de Brasil, según el comunicado de la Policía Civil.

Los turistas -entre los que se encontraban varios argentinos y chilenos, según medios locales, y que habían subido a un famoso mirador del sector para ver el amanecer- tuvieron que refugiarse y arrastrarse por el suelo mientras se escuchaban ráfagas de disparos y explosiones en los alrededores.

Las imágenes fueron captadas por un fotógrafo que acompañaba al grupo y que divulgó el video en redes sociales.

Durante la operación, un pasajero de un autobús que circulaba por la principal vía de acceso a la favela, resultó herido en una pierna por una bala perdida.

Residentes también reportaron impactos de proyectiles en inmuebles vecinos, incluida una iglesia metodista y un edificio residencial.

Hacia las 8.00 hora local (10.00 GMT), los agentes ya habían realizado las capturas y la situación parecía normalizada, pero las acciones policiales continuaban, según constató EFE.

El mirador de la favela Santa Marta es uno de los puntos turísticos más frecuentados de Río de Janeiro por sus vistas panorámicas del Cristo Redentor, el monte Pan de Azúcar y la bahía de Guanabara.

La acción policial forma parte de la Operación Contención, que busca frenar el avance territorial del Comando Vermelho, una organización nacida en las cárceles cariocas en la década de los años setenta del siglo pasado y que actualmente tiene ramificaciones en la mayoría de los estados de Brasil y en algunos países vecinos.

La primera fase de la operación en mención, realizada a finales de octubre de 2025, en los complejos de favelas de Penha y Alemao, fue la más letal en la historia de la ciudad, con un saldo de 122 personas muertas, entre ellas cinco policías.

Según los datos de la Policía Civil, desde el inicio de la ofensiva han sido detenidas más de 360 personas, otras 137 han muerto en enfrentamientos y se han incautado unas 480 armas de fuego, entre ellas 190 fusiles, además de más de 51.000 municiones. EFE

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