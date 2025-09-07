Titular de Defensa anuncia que Venezuela reforzará presencia militar en estados caribeños

1 minuto

Caracas, 7 sep (EFE).- El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, anunció este domingo un «refuerzo especial» de la presencia militar en cinco estados del país, ubicados, dijo, en la «fachada caribeña» y la «atlántica», en momentos en que Estados Unidos ha ordenado una operación antidrogas en el Caribe, cerca de las aguas de esta nación suramericana.

Padrino detalló en un video difundido en sus redes sociales que se movilizarán, por instrucción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, «medios y fuerzas» para fortalecer la presencia en los estados de Zulia y Falcón (oeste), que describió como «una ruta del narcotráfico», así como en la región insular de Nueva Esparta -integrada por las islas de Margarita, Coche y Cubagua-, en Sucre y Delta Amacuro, en el noreste del país.EFE

dga/lb/enb

(video)