Titular de diputados paraguayos pide solidaridad empresarios por ajuste de salario mínimo

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Asunción, 2 jun (EFE).- El presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, el oficialista Raúl Latorre, pidió este martes la «solidaridad» de los empresarios en medio de la discusión por el ajuste de la fórmula para calcular el salario mínimo, fijado actualmente en 2.899.048 guaraníes, o unos 473,39 dólares a la tasa de cambio vigente.

«Se tiene que tocar el salario mínimo, no condice con la necesidad de la familia paraguaya», dijo Latorre a periodistas tras dar apertura a la sesión ordinaria del órgano de esta jornada.

En este sentido, apuntó que los empresarios paraguayos tienen «el desafío» de mostrar «solidaridad» para que «todo el pueblo sienta el crecimiento» económico y la «prosperidad» que, afirmó, atraviesa el país suramericano.

«Hay una realidad demasiado clara, el salario mínimo vigente no se ajusta a las necesidades de la familia paraguaya, eso tiene que cambiar porque vemos con mucha ilusión el momento que está viviendo Paraguay», agregó.

Es por ello que convocó a todos los involucrados en la discusión a buscar «la fórmula» para que el salario mínimo «satisfaga y cambie la situación» actual de los trabajadores.

Según cifras del Banco Central de Paraguay (BCP), este país suramericano creció 6,6 % en 2025, mientras que proyecta un 4,2 % para este año.

Este panorama es «de mucha prosperidad macroeconómica» y representa «una oportunidad» que se debe capitalizar para mejorar la vida de los trabajadores, insistió Latorre.

El pasado miércoles, gremios de trabajadores exigieron incrementar el salario mínimo en 30 %, que equivaldría a poco más de 869.714 guaraníes o 142 dólares, al declararse en contra de usar como base de la negociación de la nueva cifra el resultado del índice de inflación interanual de junio, como establece la ley del trabajo.

El presidente Santiago Peña deberá suscribir, antes del 1 de julio, un decreto con el nuevo salario. EFE

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