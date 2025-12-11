Titular de ente electoral de Honduras expresa preocupación por acciones «intimidatorias»

Tegucigalpa, 11 dic (EFE).- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, expresó este jueves a la comunidad internacional su preocupación ante dos hechos «intimidatorios» ocurridos en las últimas horas, los cuales, afirmó, podrían interferir en la fase final de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

«Hoy he ratificado que rechazo las acciones de intimidación que se están dando y que me interpondré en el camino de quienes pretendan evitar la declaratoria de las Elecciones Generales», señaló Hall en X con relación a las declaraciones del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) y el Parlamento.EFE

