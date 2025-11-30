Titular de Seguridad de México prevé «mejor coordinación» con nueva Fiscalía General

Ciudad de México, 30 nov (EFE).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, consideró este domingo que el relevo en la Fiscalía General de la República (FGR) contribuirá a «fortalecer la coordinación» en materia de seguridad en el país.

En conferencia de prensa, García Harfuch apuntó que en el cuarto eje de la Estrategia Nacional de Seguridad es «la coordinación» lo que se busca mejorar ahora con la encargada de despacho de la FGR, Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR el jueves pasado, Godoy asumió la titularidad provisional, mientras se elige al nuevo fiscal general, aunque se prevé que sea ella quien asuma el cargo.

García Harfuch precisó que existía «muy buena coordinación» con Gertz Manero, pero destacó que se espera que esta mejore aún más con los cambios que Godoy ha comenzado a hacer en la fiscalía general.

Entre estos cambios, en su primer día al mando, Godoy designó a Héctor Elizalde Mora como nuevo director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y a César Oliveros Aparicio como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Los nuevos encargados de dos áreas estratégicas de seguridad en el país sustituyeron a Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, en la AIC, y a Alfredo Higuera Bernal, en la FEMDO.

Además, los recientes nombramientos son personajes cercanos a García Harfuch, desde su paso por la Secretaría de Seguridad durante el Gobierno de Sheinbaum en la Ciudad de México (2018–2023).

Al respecto, García Harfuch señaló que también Godoy «había trabajado con las personas que integró a su equipo».

«Estas personas ya han trabajado con los titulares de estas instituciones del gabinete de seguridad. Entonces estamos seguros que va a mejorar la coordinación», sostuvo.

Godoy fue fiscal de la Ciudad de México, de 2018 a 2024, cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno de la capital, y renunció al cargo para sumarse al gabinete presidencial, luego de que Sheinbaum asumió el 1 de octubre del año pasado.

Mientras que Gertz Manero asumió como fiscal general en enero de 2019 y estaba previsto que permanecería en el cargo hasta enero de 2028, aunque afirmó que se retira del cargo luego de que Sheinbaum le ofreciese la titularidad de una embajada de un «país amigo», aún sin especificar cuál. EFE

mjc/cpy

