Titular del Senado español concluye visita a Paraguay para promocionar Foro Iberoamericano

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Asunción, 25 mar (EFE).- El presidente del Senado español, Pedro Rollán, concluyó este miércoles su visita a Paraguay, tras una agenda de reuniones con autoridades locales y en la que promocionó el Foro Parlamentario Iberoamericano de Madrid como una oportunidad para reforzar la cooperación regional y avanzar en temas como la migración.

«Ha sido una agenda muy intensa», dijo Rollán a EFE, que comparó su paso de poco más de 30 horas por el país suramericano con la tierra «fructífera y fértil» paraguaya.

El legislador, que arribó el lunes a Asunción procedente de Chile, adonde viajó en esta jornada antes de emprender su vuelo de retorno a Madrid, aseguró que su visita «sirve para reconocer la hospitalidad» de Paraguay con los más de 10.000 españoles que, estimó, residen en este país, y para destacar la presencia de aproximadamente 160.000 paraguayos en España.

Durante su estadía, Rollán se entrevistó con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, su par del Senado y titular del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, y con el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez. También conversó con integrantes de la comunidad ibérica en Paraguay.

Sobre el foro, previo a la Cumbre de jefes de Estado y de jefes de Gobierno de noviembre en la capital española, destacó que será una «oportunidad histórica» para que los 22 países que lo integran tengan una «voz propia» en «este mundo cambiante».

«Y cuando digo una voz propia, no me refiero solo a que compartamos un idioma, que también, sino el que esa comunidad iberoamericana tenga una voz propia, tenga planteamientos propios, tenga una seña de identidad propia y podamos trabajar hombro con hombro y generar una superpotencia, no solo lingüística», defendió el político del Partido Popular.

En ese sentido, indicó que esperan que de ese cónclave salgan conclusiones «muy concretas» para que «la ciudadanía identifique que su clase política», a una orilla y otra del Atlántico, «se preocupa y se ocupa de los problemas de la gente».

Entre otros, mencionó como temas para analizar la necesidad de facilitar la homologación de títulos, la inmigración «segura, ordenada, regular, con garantías», la simplificación administrativa para las empresas, así como las ventajas que se abren con motivo de la entrada en vigor de forma provisional, a partir del próximo 1 de mayo, del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea (UE), que abarca un mercado de aproximadamente 720 millones de personas.EFE

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