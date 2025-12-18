TJUE: ley francesa que carga 3 euros por entregar libros en casa puede restringir comercio

2 minutos

Bruselas, 18 dic (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) señaló este jueves que la normativa francesa que impone una tarifa mínima de tres euros para la entrega a domicilio de libros nuevos puede constituir una restricción a la libre circulación de mercancías en el mercado interior.

El TJUE se pronunció así en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Consejo de Estado francés en el marco de un litigio entre el gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon y las autoridades galas por la llamada «ley Darcos» de 2023, que prohíbe la entrega gratuita de libros y fija un precio mínimo de tres euros para los pedidos inferiores a 35 euros.

La norma puede afectar de forma particular a la venta a distancia y a operadores de otros Estados miembros, según la corte con sede en Luxemburgo, según el tribunal.

El TJUE no se pronunció, sin embargo, sobre si esa posible restricción puede estar justificada por razones de interés general, como la protección de la diversidad cultural, ni sobre su proporcionalidad, cuestiones que corresponderá ahora examinar al juez nacional francés a la luz de los criterios fijados por la sentencia.

La corte aclaró que la normativa francesa no debe examinarse a la luz de las directivas de servicios ni de comercio electrónico, al tener como objetivo la protección de la diversidad cultural y editorial, ámbito excluido expresamente por el legislador europeo.

La medida sí debe analizarse conforme a las normas sobre libre circulación de mercancías, ya que la imposición de tarifas mínimas de entrega afecta al precio final de un bien y no constituye una simple modalidad de venta, indica la respuesta.

Aunque se aplique a todos los minoristas, el tribunal advirtió de que incide especialmente en la venta a distancia y puede perjudicar a operadores de otros Estados miembros, por lo que puede calificarse como una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio.

Le corresponde ahora a las autoridades francesas resolver el litigio en base a la respuesta del TJUE. EFE

