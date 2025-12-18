TJUE da criterios para determinar si la ley danesa de vivienda pública es discriminatoria

Bruselas, 18 dic (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) precisó este jueves los criterios a tener en consideración para determinar si la legislación danesa que regula la vivienda pública en zonas de bajo nivel socioeconómico y alta presencia de personas extranjeras, pensada para acabar con los guetos, es una discriminación directa basada en un criterio étnico.

La corte con sede en Luxemburgo indicó que para determinar que se pertenece a un grupo étnico no basta con un solo criterio, sino que hay que tener en cuenta varios factores, como la nacionalidad, la religión, la lengua, el origen cultural y tradicional y el entorno de vida.

Ni la nacionalidad ni el criterio del país de nacimiento de la persona afectada o de sus padres bastan por sí solos para determinar que una persona pertenece a un grupo étnico, dicen los jueces europeos.

«Para examinar una posible discriminación directa, corresponderá al juez nacional comprobar si el criterio de la proporción de inmigrantes y sus descendientes se basa verdaderamente en el origen étnico de la mayor parte de los residentes de las ‘zonas de transformación’ y si, por ello, estos sufren un trato menos favorable, como puede ser el mayor riesgo de resolución anticipada de los contratos de arrendamiento», según un comunicado del tribunal.

En particular, deberá examinar si ese criterio establece una diferencia de trato por el origen étnico de la mayoría de los residentes de esas zonas que da lugar a que sus residentes reciban un trato menos favorable que el recibido por los habitantes de zonas comparables donde la proporción de inmigrantes no ha superado el umbral del 50 %, señaló.

Además, si el tribunal danés considera que hay una «discriminación indirecta», deberá comprobar «si, no obstante, está justificada», asegurándose en particular de que la ley en cuestión «persigue un objetivo de interés general de manera proporcionada y observa, en concreto, el derecho fundamental al respeto del domicilio».

Un tribunal danés elevó el caso al TJUE después de que los inquilinos de algunos de los barrios afectados impugnaran la legislación.

La normativa distingue varios tipos de barrios con situaciones socioeconómicas desfavorables en términos de tasas de desempleo, delincuencia, educación e ingresos.

Y califica de «zonas de transformación» las áreas antes llamadas «guetos severos» en las que, además de una situación socioeconómica desfavorable, hay más de un 50 % de habitantes de un país «no occidental» o descendientes de progenitores no occidentales.

La normativa obliga a las asociaciones de vivienda pública propietarias de esas zonas a elaborar un plan de desarrollo que detalle de qué manera el porcentaje de viviendas públicas en las zonas de transformación va a reducirse al 40 % antes del 1 de enero de 2030, por ejemplo, con su demolición, la venta a promotores privados o la transformación en viviendas para jóvenes.

En esos supuestos, los contratos de arrendamiento con los antiguos arrendatarios deben resolverse.

El caso llegó al Tribunal de Justicia de la UE después de que la normativa fuera impugnada en Dinamarca por los inquilinos que se encontraban en esa situación en dos zonas de transformación: Schackenborgvænge, en Slagelse, y Mjølnerparken, en Copenhague.

Un tribunal danés se dirigió entonces a la corte con sede en Luxemburgo para que aclare la compatibilidad de la legislación danesa con la Directiva sobre el Origen Racial o Étnico. EFE

