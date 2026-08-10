Todd Blanche jura como fiscal general de EE.UU. en una ceremonia privada en la Casa Blanca

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Washington, 10 ago (EFE).- El antiguo abogado personal del presidente de EE.UU., Donald Trump, y ex número dos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, juró este lunes como nuevo fiscal general del país en una ceremonia privada en el Despacho Oval de la Casa Blanca donde estuvo presente el mandatario republicano.

«¡Felicidades a un gran abogado y a una persona aún mejor!», le deseó la secretaria de Prensa de la Administración, Karoline Leavitt, en un mensaje en X junto a un breve vídeo del nombramiento oficial, en el que también aparecen varios miembros del equipo de Trump, entre ellos el vicepresidente, JD Vance.

Blanche, que hasta ahora era fiscal general interino tras la destitución de Pam Bondi en abril, encabezó el pasado viernes la delegación de Washington a la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aliado de Trump.

Nacido en Denver (Colorado) en 1974, el nuevo jefe del Departamento de Justicia desarrolló una carrera como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York y luego como defensor en casos de alto perfil.

Fue abogado personal del hoy presidente y dirigió su defensa en el juicio de Nueva York por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016.

También integró el equipo legal del republicano en los casos federales por el manejo de documentos clasificados y por los intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020.

Como segundo del Departamento de Justicia estuvo involucrado en la desclasificación de miles de archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, cuya gestión le costaría a Bondi el puesto.

En mayo, Blanche anunció la creación de un fondo de unos 1.800 millones de dólares para compensar a personas que, según el Gobierno de Trump, fueron objeto de una persecución judicial injusta durante la Administración de Joe Biden (2021-2025), incluidos los protagonistas del asalto al Capitolio de 2021.

Esta iniciativa se convirtió en el mayor obstáculo para que su nominación como fiscal general fuera aprobada en el Comité Judicial del Senado, que recomienda el voto en el pleno.

Los republicanos John Cornyn y Thom Tillis bloquearon su nombramiento hasta que el abogado anuló el fondo.

Los demócratas, que lo acusan de socavar la independencia del Departamento de Justicia y ponerlo al servicio de los intereses de Trump, votaron casi de forma unánime en su contra. EFE

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(Vídeo)