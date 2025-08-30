The Swiss voice in the world since 1935

“Todo el mundo está de acuerdo en que Rusia debe pagar por los daños”, dice Kallas

Copenhague, 30 ago (EFE).- La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo este sábado que todos los Estados miembros están de acuerdo en que Rusia debe pagar por los daños causados durante la guerra en Ucrania, aunque aseguró que el debate sobre las «vías disponibles» continuará.

“Todo el mundo sigue estando de acuerdo en que Rusia debe pagar por los daños, y no nuestros contribuyentes”, dijo la alta representante europea tras una reunión informal de ministros de Exteriores celebrada en Copenhague, añadiendo que “para lograrlo, es fundamental explorar todas las vías disponibles y minimizar los riesgos potenciales”.

Kallas dijo que los ministros mantuvieron un debate “muy sustantivo” y necesario “para escuchar todos los argumentos de todas las partes y debatir realmente sobre el fondo del asunto», asegurando que «este debate continuará”.

La política estonia manifestó durante su llegada a la reunión que era inimaginable que los activos rusos congelados fueran devueltos si hubiera un acuerdo de paz y Rusia no pagara por las reparaciones en Ucrania.

“Hay una cosa que está absolutamente clara y en la que todos estamos de acuerdo, y es que, dada la devastación que Rusia está causando en Ucrania y ha causado hasta ahora, es impensable que Rusia vuelva a ver este dinero a menos que compense plenamente a Ucrania por los daños causados”, volvió a insistir durante la rueda de prensa.

“Si se llega a un acuerdo de paz, también se plantea la pregunta de qué pasará con esos activos. Y necesitamos tener la respuesta”, añadió.

Los ministros también debatieron formas de aumentar la presión sobre Rusia para que se siente en la mesa de negociaciones.

Entre otras medidas, la Unión Europea está preparando el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia que, señaló Kallas, podría incluir “sanciones secundarias, aquellas que afectan a quienes apoyan la guerra de Rusia, así como prohibiciones de importación y aranceles sobre los productos rusos”. EFE

