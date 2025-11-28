Todo o nada para Irán e Italia y trámite de Brasil con Panamá con el liderato asegurado

Redacción deportes, 28 nov (EFE).- Todo o nada para las selecciones de Irán y de Italia en la última jornada del grupo D del Mundial femenino de fútbol sala en Filipinas, ya que se juegan la segunda plaza y, de paso, la clasificación para cuartos de final del torneo.

Los dos conjuntos suman tres puntos, pero el empate le vale a las europeas debido a su mejor coeficiente de goles marcados y recibidos en las dos jornadas disputadas.

La estrella italiana, Renata Adamatti, ha registrado cuatro goles y tres asistencias en dos partidos, por lo que su aportación será determinante para el partido de este sábado a las 10 (hora española) ante Irán.

Así, Ana Carolina Sestari, meta de Italia, admitió las dificultades del encuentro y comentó: “Sabemos que Irán es un equipo muy fuerte, pero creemos en nuestras propias cualidades. Perder contra Brasil no cambia nada, son el mejor equipo del mundo. Confiamos en que llegaremos a cuartos de final, aunque habrá que trabajar mucho durante los 40 minutos”.

Las esperanzas de Irán pasan por la calidad y experiencia de Fereshteh Karimi, que destacó la ilusión de sus compañeras por ganar, aunque admitió la calidad del rival. “Italia es un gran equipo, pero voy a poner 20 años de experiencia y todo lo que tengo para vencerlas. Estoy segura que lo haremos y avanzaremos», aseguró.

Brasil, favorita número uno al título, tiene fijo el liderato y el pase a cuartos de final, aunque buscará el pleno de triunfos ante Panamá, que ya no tiene opciones matemáticas de pasar en un partido que empezará a las 12:30 hora española.

El trío formado por Amandinha, Emily Marcondes y Ana Luiza quiere despedir esta fase con un pleno de triunfos. EFE

