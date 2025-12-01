Todos los Estados miembros salvo Hungría apoyan que la UE actúe ante la crisis de vivienda

Bruselas, 1 dic (EFE).- Todos los países de la Unión Europea, salvo Hungría, apoyaron este lunes una acción comunitaria para ayudar ante la crisis de la vivienda, que afecta prácticamente a todos los Estados miembros, preservando al mismo tiempo la competencia nacional en ese ámbito.

El asunto se abordó en un Consejo de ministros de Empleo y Política Social en el que se aprobaron unas conclusiones elaboradas por Dinamarca, país que preside el Consejo de la UE este semestre, con vistas al Plan Europeo de Vivienda Asequible que la Comisión Europea tiene previsto presentar el próximo 16 de diciembre.

La ministra danesa de Asuntos Sociales y Vivienda, Sophie Hæstorp Andersen, explicó al término de la reunión en rueda de prensa que el documento insta a Bruselas a que ese plan de vivienda dé prioridad a la financiación, la construcción sostenible, la planificación y la inclusión social.

«Mediante una acción coordinada, podemos promover el acceso a una vivienda segura y asequible para todos en la UE», añadió la ministra.

Durante el debate en el Consejo celebrado este lunes, Hungría indicó los motivos por los que no puede apoyar la idea de avanzar juntos a nivel de la UE en ese ámbito.

«Estamos de acuerdo en que atajar la crisis de la vivienda es importante pero consideramos que es competencia de los Estados miembros, dado que el enfoque de cada país es muy diferente. Nuestra evaluación es que no se necesita más trabajo a nivel europeo en este sentido», dijo en su intervención ante los ministros en representación de Hungría su embajadora permanente, Katalin Molnar.

España intervino para subrayar su apoyo al futuro plan europeo.

La ministra española de Vivienda, Isabel Rodríguez, explicó durante su intervención que para España hay «tres cuestiones importantes», en relación con la política de vivienda, empezando por la necesidad de «articular todas las medidas que sean necesarias para garantizar la función social» y «poner freno al uso especulativo o a la compra de vivienda con carácter no residencial», que en España se observa sobre todo «en las zonas turísticas o en las grandes ciudades».

En segundo lugar, se refirió a la conveniencia de «dotar de palancas» para revertir la situación en las zonas más tensionadas, como las zonas turísticas, donde la inversión especulativa «está teniendo una gran presión», por ejemplo en las Baleares y las Canarias.

En tercer lugar, dijo que España cree que «tendremos que contar con un fondo específico de recursos europeos para la construcción de un parque de vivienda asequible, así como para garantizar la rehabilitación del parque existente».

El debate de hoy se produce tras la cumbre del Consejo Europeo de octubre de 2025, donde los líderes de la UE instaron a la Comisión a presentar un plan ambicioso e integral para la vivienda asequible. EFE

