Togo anuncia la eliminación de visados para los ciudadanos de África

2 minutos

Nairobi, 19 may (EFE).- El Gobierno de Togo ha anunciado la eliminación de los visados de entrada al país para el resto de ciudadanos de África, una medida que ya se encuentra en vigor y que pretende promover la integración del continente.

«Esta medida refleja la voluntad constante de las más altas autoridades togolesas de promover la integración africana, reforzar la libre circulación de personas y bienes, y fomentar una mayor cooperación entre los Estados y los pueblos del continente», reza un comunicado del Ministerio de Seguridad togolés difundido este martes en el portal oficial del Gobierno.

Además, las autoridades buscan hacer de este país de África occidental «un centro regional de servicios, negocios, cultura e intercambio humano en el corazón de África».

Sin embargo, el Ministerio recordó que la exención de visado, con una duración máxima de 30 días, no exime a los viajeros de cumplir con los requisitos de seguridad, inmigración y salud pública requeridos a su entrada.

La nueva norma tampoco impide la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la entrada y la estancia irregular, así como a las medidas de policía administrativa y de seguridad nacional.

Togo es el sexto país en tomar esta medida, después de Ruanda, Ghana, Benín, Gambia y Seychelles.

Esta decisión se enmarca en un contexto en el que cada vez más líderes e instituciones del continente se pronuncian a favor de una mayor integración africana, que se enfrenta a retos relacionados con conflictos, seguridad, migraciones, infraestructura o recursos. EFE

pmc/pa/jlp