Tokáyev agradece a Putin y Lukashenko la ayuda por liberación de ciudadano kazajo

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Astaná, 2 may (EFE).- El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, agradeció a a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y bielorruso, Alexandr Lukashenko, la ayuda en la liberación de un ciudadano kazajo detenido en Polonia.

«Durante una reciente conversación telefónica con el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, el presidente de Kazajistán expresó su sincero agradecimiento por la cooperación constructiva entre nuestros países en esta difícil situación», informó el portavoz de la Presidencia kazaja, Aibek Smadiyárov en Telegram.

Del mismo modo, Tokáyev agradeció también a Putin «su ayuda para lograr una solución mutuamente aceptable.

Anteriormente, el portal de noticias Ulysmedia.kz comunicó que Polonia había incluido al agregado adjunto de la embajada kazaja en Ucrania, Anuar Bakibai, en un intercambio de cinco por cinco en la frontera de Bielorrusia.

En el intercambio, en el paso fronterizo de Pererov-Bialowieza el 28 de abril, fue liberado el periodista Andrzej Poczobut, galardonado el pasado año con el Premio Sájarov y que cumplía 8 años de prisión.

Poczobut, ensayista, periodista, poeta y músico perteneciente a la minoría polaca en Bielorrusia, y conocido por ser un duro crítico del régimen bielorruso de Lukashenko, fue recibido tras cruzar la frontera por el primer ministro polaco, Donald Tusk.

Entre los canjeados por parte polaca, figura el arquéologo ruso Alexandr Butiaguin, a quien Varsovia quería extraditar a Ucrania, donde es acusado de dañar el patrimonio de la anexionada península de Crimea.

El FSB también informó en un comunicado sobre la liberación de la esposa de un militar ruso que sirve en la república separatista moldava de Transnistria. EFE

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