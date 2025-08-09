Tokáyev alaba la mediación de Trump a la hora de sellar la paz entre Armenia y Azerbaiyán

2 minutos

Astaná, 9 ago (EFE).- El presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, alabó hoy el papel del líder de Estados Unidos, Donald Trump, por el preacuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán alcanzado la víspera en la Casa Blanca.

El acuerdo fue posible «gracias a la mediación enérgica y efectiva del presidente Trump que convenció a los líderes azerbaiyano y armenio de que mostraran voluntad y amplitud de miras a nivel estratégico», informó la Presidencia kazaja.

El comunicado destaca que el documento no sólo puso punto y final al conflicto militar, sino que allanó el camino para el establecimiento de relaciones diplomáticas y el desarrollo de la cooperación económica sobre la base de «una paz sólida».

Recuerda que Kazajistán también participó en el proceso de paz al acoger en la ciudad de Almaty las negociaciones a nivel de ministros de Exteriores.

A su vez, los expertos subrayan que la normalización entre los países caucásicos traerá beneficios a Kazajistán, ya que se abrirá un corredor desde el Caspio al Cáucaso, Turquía y Europa, por el que podrá exportar sus ingentes recursos naturales.

Los líderes de Armenia y Azerbaiyán firmaron este viernes en la Casa Blanca un acuerdo que establece una hoja de ruta para poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos armados.

«Armenia y Azerbaiyán se comprometen a cesar los combates de forma definitiva, abrir el comercio, permitir los viajes, restablecer relaciones diplomáticas y respetar la soberanía y la integridad territorial mutua», declaró Trump, acompañado por el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.

Uno de los puntos centrales del entendimiento es la creación de un corredor denominado Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP) – anteriormente conocido como Corredor de Zanguezur-, de unos 43 kilómetros de extensión a través de territorio armenio.

El acuerdo de paz está pendiente del referéndum constitucional en el que los armenios deben retirar toda referencia al territorio de Nagorno Karabaj, enclave azerbaiyano habitado por armenios y conquistado por Bakú en 2023, en el preámbulo de la Carta Magna.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con el que hoy habló Aliyev, apoya el acuerdo, pero Irán rechaza el proyecto del corredor bajo control de Washington, ya que cree que será una fuente de inestabilidad e injerencia estadounidense en la región.EFE

kk-mos/mar