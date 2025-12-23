Tokáyev conversa por teléfono con Trump, que le invita a la cumbre del G20 en Miami

Astaná, 23 dic (EFE).- El presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, sostuvo este martes una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien le invitó a la cumbre del G20 que tendrá lugar en 2026 en Miami.

Según informó la Presidencia kazaja, los mandatarios intercambiaron pareceres acerca de la agenda bilateral y sobre la situación internacional, incluyendo la guerra de Ucrania.

Tokáyev, por su parte, reafirmó su compromiso con la plena implementación de los acuerdos alcanzados durante su visita a Washington en noviembre de este año, donde tuvo lugar una cumbre que reunió a los cinco países de la región de Asia Central.

El líder de la mayor república centroasiática enfatizó la complejidad de resolver el conflicto ucraniano, subrayando que la cuestión territorial es primordial y requiere un compromiso por ambas partes teniendo en cuenta la situación real «sobre el terreno».

De este modo, instó a las partes involucradas a demostrar paciencia, flexibilidad y profesionalidad para continuar con la búsqueda de la paz y ofreció a Kazajistán como plataforma de negociación, si ello fuera necesario.

Tokáyev no ahorró elogios a Trump -cuyo plan de paz es ahora debatido por rusos y ucranianos-, a quien además invitó a visitar el país.

Mientras tanto, Trump anunció en Truth Social que tanto Kazajistán como Uzbekistán serán invitados a la cumbre del G20 de 2026 que tendrá lugar en Miami.

A principios de noviembre Trump reunió en Washington a los líderes de Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán en un intento de encontrar una fuente alternativa a China de tierras raras, a cambio de un aumento de las inversiones en esos cinco países.EFE

