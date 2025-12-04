Tokáyev destaca amplia cooperación con la UE durante reunión con António Costa

Astaná, 4 dic (EFE).- El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, destacó hoy el alto nivel de cooperación entre la nación centroasiática y la Unión Europea en una reunión con el jefe del Consejo Europeo, António Costa, celebrada en Astaná.

«Valoramos especialmente vuestra visita. Es otro testimonio más de nuestra disposición mutua de continuar ampliando la cooperación entre Kazajistán y la UE», afirmó el mandatario, citado por el departamento de prensa de la Presidencia kazaja.

Tokáyev recalcó que ambos países mantienen «una asociación sólida y significativa, basada en el respeto y la comprensión mutuos».

«Nuestro diálogo político se distingue por su dinamismo y se desarrolla en muchas direcciones de interés mutuo», señaló al valorar los resultados del Consejo de Cooperación UE-Kazajistán recientemente celebrado en Bruselas.

A su vez, Costa agradeció al presidente kazajo por la cálida bienvenida y recalcó el interés de la UE de continuar profundizando la cooperación.

«Durante los últimos diez años la UE se convirtió en el principal socio comercial e inversionista extranjero de Kazajistán. A su vez, Kazajistán, que ocupa el tercer puesto de mayores suministradores de petróleo y uranio, juega un papel clave para la seguridad económica de Europa», dijo.

Señaló que en estos momentos Kazajistán y la UE entran «en una nueva etapa de fortalecimiento de las relaciones y desarrollo de los lazos económicos».

Durante la reunión las partes analizaron «un amplio espectro de temas vinculados a la interacción, dedicando especial atención a la cooperación en las esferas de transporte y logística, digitalización, energía, metales raros, agricultura», concluyó la presidencia kazaja.

El pasado lunes el ministro de Exteriores kazajo, Yermek Kosherbáev, visitó Bruselas, donde se reunió con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, y el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Josef Síkela, en el marco de la 22 reunión del Consejo de Cooperación UE-Kazajistán.EFE

