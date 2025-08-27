Tokio encadena una racha récord de diez días de calor extremo

Tokio, 27 ago (EFE).- Tokio encadenó este miércoles su décimo día de calor extremo, por encima de los 35 grados en el centro de la ciudad, su racha más larga de la historia, y las autoridades meteorológicas advirtieron de que las temperaturas seguirán subiendo y alcanzarán los 38 grados en algunas zonas.

Buena parte del archipiélago japonés, especialmente las zonas bañadas por el Pacífico, se mantenían hoy en alerta por las altas temperaturas, y en 22 de las 47 prefecturas del país había vigente una advertencia por peligro de golpes de calor, por lo que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) pidió extremar la precaución.

Según la JMA, las altas presiones que cubren las costas del Pacífico están provocando cielos soleados generalizados y un aumento de las temperaturas.

Hasta las 13:00 hora local (4:00 GMT), las temperaturas alcanzaron los 39 grados en la ciudad de Hayotama, prefectura de Saitama, al norte de Tokio; mientras que en Ome, perteneciente al área capitalina, el mercurio tocó los 37,5 grados. En el centro de la metrópolis llegaron a registrarse 35,3 grados.

Las sensaciones térmicas reales en Japón son hasta diez grados superiores a la temperatura que marca el mercurio debido a su calor extremadamente húmedo.

La de este miércoles fue, además, la vigésimo tercera jornada con alerta por calor extremo, lo que marcó también un nuevo récord nacional.

Las autoridades han pedido a la población que tomen medidas para prevenir golpes de calor e insolaciones, entre ellas usar los aires acondicionados y reponer la ingesta de líquidos y sal para prevenir la deshidratación.

Sólo en la semana del 18 al 24 de agosto, 8.402 personas tuvieron que ser trasladadas al hospital por síntomas vinculados al calor y se contabilizaron seis fallecidos, de acuerdo a las cifras más recientes de la Agencia nacional de Bomberos y Gestión de Desastres.

Precipitaciones récord en el norte

Mientras la mayor parte del país asiático abraza una nueva jornada de calor abrasador, en la isla de Hokkaido, la más septentrional de Japón, se produjeron lluvias récord debido a la influencia de un frente y un sistema de baja presión que ha provocado lluvias localizadas en el norte y noreste.

En la ciudad de Toyotomi, en la citada isla, se registraron hasta la tarde de martes precipitaciones históricas, superiores a la media de un mes de agosto entero, y la lluvia se intensificó esta mañana.

Las lluvias han provocado el reblandecimiento de la tierra y crecidas de ríos, y las autoridades locales han emitido una alerta por posibles inundaciones en zonas bajas, desbordamientos fluviales repentinos y deslizamientos de tierra.

Se espera que el frente se desplace hacia el sur mientras continúa dejando fuertes lluvias y tormentas eléctricas en el norte, y que la inestabilidad atmosférica afecte al este y oeste, con lluvias de hasta 100 milímetros en la región de Kanto-Koshin, donde está Tokio, hasta la mañana del jueves. EFE

