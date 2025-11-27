Tokio rechaza confirmar si Trump pidió a Takaichi bajar el tono con Taiwán, como dice WSJ

Tokio, 27 nov (EFE).- El portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, rechazó este jueves confirmar si el presidente estadounidense, Donald Trump, le pidió a la mandataria japonesa, Sanae Takaichi, rebajar el tono sobre Taiwán, como publicó en la víspera el periódico estadounidense The Wall Street Journal.

«En la conversación telefónica del otro día se habló de muchos temas como el fortalecimiento de la relación entre Japón y EE.UU. y la situación y los problemas en el Indopacífico (…). Es lo que expliqué ayer y evito dar más detalles ya que se trata de un asunto diplomático», dijo Kihara durante su rueda de prensa diaria.

Este miércoles (jueves por la mañana en Japón) el medio estadounidense The Wall Street Journal publicó una información exclusiva asegurando que Trump le recomendó a Takaichi «no provocar» a Pekín con sus mensajes sobre Taiwán, en medio de la tensión diplomática entre ambos países a cuenta de unas declaraciones de la japonesa sobre la isla autogobernada.

El medio, que cita a fuentes japonesas y estadounidenses, aseguró que el mensaje fue «sutil» y que el estadounidense no pidió a Takaichi que se retracte de sus palabras, como exige China.

La agencia de noticias japonesa Kyodo dijo por su parte, citando a una fuente gubernamental, que los mandatarios discutieron maneras de «cooperar» para rebajar la tensión, pero no dio más detalles.

Trump llamó entre el lunes y el martes al mandatario chino, Xi Jinping, y después a Takaichi, en pleno pulso diplomático entre las potencias asiáticas a raíz de unas declaraciones en el Parlamento de la japonesa a principios de mes, en las que sugirió que Japón podría movilizar a sus Fuerzas de Autodefensa (Ejército) en el caso de un ataque chino contra Taiwán.

Pekín ha emitido a raíz de la disputa avisos oficiales que desaconsejan viajar a Japón, provocando cientos de miles de cancelaciones de vuelos, y ha vuelto a suspender las importaciones de marisco japonés.

Durante su conversación telefónica con Trump, Xi insistió en que el «regreso» de Taiwán a China es una «parte importante» del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, mientras que Tokio insiste en que su postura sobre su adhesión a la política de ‘una sola China’ no ha cambiado, y que cualquier disputa sobre la isla, autogobernada desde 1949, debe resolverse pacíficamente. EFE

