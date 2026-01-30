Tokischa estrena el reguetón ‘Ridin’, un manifiesto de poder e inspiración



Santo Domingo, 30 ene (EFE).- La cantante dominicana Tokischa lanzó ‘Ridin’, una propuesta de reguetón, que representa «un manifiesto de poder e inspiración», según explicó este viernes la intérprete de música urbana.

«‘Ridin’, disponible en todas las plataformas digitales, «es sobre amor propio. Ser la jefa de mis emociones. Estar cómoda y sentirme segura de mi cuerpo. Ridin es personalidad con seguridad, voz de mando y un cuerpazo», comentó Tokischa en un comunicado de su oficina de relaciones públicas.

A lo largo del tema, la cantante, con cuatro nominaciones a los Premios Lo Nuestro 2026, se presenta como ‘la rider’, protagonista absoluta de su narrativa «y símbolo de una fuerza femenina sin concesiones».

«El sencillo conecta esta actitud con una nueva etapa de confianza, liderazgo y relación con su cuerpo, reflejando una evolución personal que hoy se manifiesta desde la seguridad, la autonomía y el control total de su expresión artística», añadió el comunicado El tema está acompañado de un video musical filmado íntegramente en Nueva York, bajo la dirección creativa de la propia Tokischa.

Este es el segundo sencillo que la cantante lanza este mes, tras ‘Flackito Jodye’, a dúo con el estadounidense A$AP Rocky.

La carrera artística de Tokischa despegó en 2018 con su primer tema ‘Pícala’ y desde entonces ha tenido un rápido ascenso con el éxito en 2021 de ‘Linda’, junto a la española Rosalía, con quien posteriormente grabó ‘La Combi Versace’ para el exitoso álbum ‘Motomami’ (2022).

Su catálogo también incluye una colaboración con J Balvin en el polémico tema ‘Perra’, así como su dúo en ‘Hung Up On’ con la estadounidense Madonna y en ‘De Maravisha’ con la argentina Nathy Peluso. EFE

