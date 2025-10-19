Toluca golea al Querétaro y se consolida como líder del Apertura mexicano

Toluca (México), 18 oct (EFE).- El campeón mexicano Toluca, dirigido por el entrenador argentino Antonio Mohamed, goleó este sábado por 4-0 a Querétaro y se consolidó como el equipo del momento en el país al liderar con solidez el torneo Apertura en la decimotercera jornada.

El argentino Nicolás Castro, el portugués Paulinho anotó su décimo gol en el torneo, y los mexicanos Alexis Vega, de penalti, y Jesús Angulo contribuyeron a la exhibición de los Diablos de Mohamed.

Con 31 puntos, Toluca lidera la clasificación, 4 más que América, que visitará más tarde a Cruz Azul. Querétaro es decimosexto con 11.

En la misma programación sabatina el argentino Bruno Amione anotó dos goles que dieron a Santos Laguna eltriunfo por 2-0 sobre León.

Juárez empató 2-2 con Pachuca.

La decimotercera fecha concluirá este sábado, cuando Monterrey recibirá a Pumas, Guadalajara a Mazatlán y Cruz Azul al América. EFE

