Toluca visita a Juárez en el comienzo de los cuartos de final del Apertura mexicano

2 minutos

México, 24 nov (EFE).- El campeón mexicano Toluca, que dirige el argentino Antonio Mohamed, visitará el próximo miércoles al Juárez, del entrenador uruguayo Martín Varini, en el comienzo de la fase de cuartos de final del torneo Apertura.

Toluca lideró la fase regular del torneo y es el principal candidato al título.

El enfrentamiento plantea un duelo entre dos de los delanteros en mejor forma en el campeonato, el portugués de Toluca Paulinho, líder de la clasificación de goleadores, y el colombiano Óscar Estupiñán, del Juárez.

Su equipo se clasificó para la liguilla de los ocho mejores en el octavo lugar.

La Liga Mx anunció este lunes los horarios de los cuartos de final, que tendrán el miércoles otros dos partidos: el de Monterrey, del español Sergio Ramos en el estadio del América de su compatriota Álvaro Fidalgo, y el de Tijuana del uruguayo Sebastián ‘el Loco’ Abreu contra Tigres, del campeón mundial argentino Ángel Correa.

Guadalajara jugará el jueves en su casa contra Cruz Azul, que afrontará la parte decisiva del campeonato sin su guardameta titular, el colombino Kevin Mier, lesionado.

Los cuartos de final se jugarán con partidos de ida y vuelta.

Accederán a las semifinales los que más goles anoten en 180 minutos. En caso de empate, se clasificarán los equipos que mejor campaña tuvieron en la fase regular.

– Partidos de cuartos de final del Apertura mexicano:

26:11: Juárez-Toluca, Monterrey-América y Tijuana-Tigres.

27.11: Guadalajara-Cruz Azul.

29.11: América-Monterrey, Toluca-Juárez y Tigres-Tijuana.

30.11: Cruz Azul-Guadalajara. EFE

gb/hbr