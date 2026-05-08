Toma de rehenes en un banco en Alemania

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Una toma de rehenes está en curso en un banco en Sinzig, una pequeña ciudad del oeste de Alemania, indicó este viernes a AFP la policía.

En el incidente habría «varios asaltantes y varios rehenes dentro del banco», entre estos el conductor de un furgón blindado de transporte de fondos, indicó en un comunicado la policía de Coblenza.

Según la fuente, se ha desplegado una «importante operación de policía», y se ha establecido un perímetro de seguridad alrededor de la sucursal bancaria, en pleno centro de la localidad.

La policía precisó que no hay «ningún peligro» para las personas que se encuentran más allá de dicho perímetro. De momento no dio más información sobre el suceso.

En imágenes publicadas en el diario Bild podía verse a policías con casco, fusiles automáticos y chalecos antibala.

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