Tomorrowland se blinda contra el fuego tras el incendio del escenario en la última edición

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Bruselas, 22 may (EFE).- El celebre festival belga de música electrónica Tomorrowland anunció este viernes que reforzará sus medidas de seguridad en la edición de este verano, tras el incendio que el año pasado destruyó gran parte de su emblemático escenario principal durante el montaje del evento.

La decisión llega después de un análisis de riesgos coordinado por la Universidad de Amberes, que concluyó que el festival ya contaba con un «enfoque sólido» en materia de seguridad, aunque recomendó introducir mejoras adicionales en aspectos como la gestión de multitudes, la evacuación y la respuesta ante emergencias.

El incendio, ocurrido en julio de 2025, no causó heridos, pero destruyó buena parte del decorado del escenario principal y generó dudas sobre la capacidad de reacción ante incidentes de gran magnitud en uno de los mayores festivales de música electrónica del mundo.

Según el informe encargado por los organizadores, el nivel global de riesgo del evento sigue siendo de «bajo a moderado» y no requiere cambios estructurales profundos.

Los expertos consideran, además, que los asistentes pueden ser evacuados respetando las normas de seguridad incluso en situaciones excepcionales.

No obstante, Tomorrowland anunció nuevas inversiones en sistemas de vigilancia en tiempo real y control de densidad de público para seguir mejor los flujos de visitantes y regular las aglomeraciones, además de desplegar más bomberos en puntos estratégicos del recinto para acelerar la capacidad de intervención.

El incendio de 2025 obligó a los organizadores a construir contra reloj un nuevo escenario para poder mantener la celebración del festival en Boom (norte), que cada año reúne a más de 400.000 personas y es un referente en Europa de la música electrónica. EFE

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