Tonos brillantes y oscuros dominan la alfombra de Premios Tu Música Urbano en Puerto Rico

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Esther Alaejos

San Juan, 4 jun (EFE).- Los tonos brillantes y los colores oscuros fueron los protagonistas de los deslumbrantes atuendos que desfilaron este jueves por la alfombra azul de la sexta edición de los Premios Tu Música Urbano Mix 2026 en el Coca Cola Music Hall, en el Distrito T-Mobile de San Juan, en Puerto Rico.

Este año, el evento está dedicado al artista puertorriqueño Tito El Bambino que lució un traje azul marino con franjas resplandecientes, y confesó a EFE que estaba «muy contento y feliz» porque estos premios son «la representación de todos los jóvenes que trabajaron duro, duro, duro» en los inicios del reguetón y de esa cuna de artistas salió él.

«Esta noche nosotros vamos a romper la tarima. Vamos a hacer algo muy interesante y luego de aquí salimos a Europa, vamos a tener una gira por toda Europa. Ya mañana salimos de camino a Madrid que ya está sold out y estamos muy contentos de los conciertos de Europa y América Latina. ¡Qué viva el mundo latino! ¿Dónde está la gente que habla español? ¡Vamos arriba!», subrayó El Bambino.

Carlos Vives y su hija

Carlos Vives debutó en esta celebración de la música urbana junto a su hija Lucy Vives, quien reveló que lanzará nueva música, uno de sus próximos temas adelantó que será ‘Palmita’.

«Es la primera vez que estoy en estos premios, es una energía muy especial para mí. Puerto Rico siempre ha sido un lugar muy especial. El próximo año estoy cumpliendo 40 años de haber llegado como actor a Puerto Rico. Entonces muchas emociones al mismo tiempo», expresó a EFE Carlos Alberto Vives, nombre de pila del cantautor.

En esta gala de música urbana, el colombiano entonó por primera vez su nuevo tema de salsa ‘Si yo volviera a nacer’, producido por Sergio George e hizo un mix con ‘La tierra del olvido’ que cumple 30 años, una versión que presentó junto El Grupo Niche, también en salsa.

«Mi hija también empieza a seguir mis pasos, poder acompañarla porque ella nació aquí. Entonces poder traerla, presentarla en sociedad y que conozcan su arte porque ella es una artista muy especial, una artista muy libre que es lo que me gusta de ella y que se parece mucho a mi abuela», manifestó visiblemente emocionado el cantante.

Artistas de alto calibre

Además, acudieron otros artistas como María Becerra, Lyanno, Olga Tañón, Jay Wheeler, Hanzel La H y Hades66, Chimbala, Mar Solís, La Perversa, Alexis & Fido y el puertorriqueño Luar La L que arribó acompañado de su perra, llamada ‘Khalifa, de raza Gran danés.

El trapero puertorriqueño que recientemente actuó junto a Bad Bunny en España, indicó que su aparición estelar en uno de los conciertos de Madrid «estuvo cabron» y se mostró feliz de estar de vuelta en su archipiélago natal para asistir a estos premios.

La alfombra azul de Premios Tu Música Urbano MIX se transmitió a las 19:00 hora local (23:00 GMT) desde el Distrito T-Mobile y contó con la conducción de Gabriela Short, Maiky Backstage y JD, quienes mostraron a los televidentes el desfile de artistas, invitados y figuras de la industria.

El elogiado Tito El Bambino se abrió camino en el movimiento urbano en su adolescencia a mediados de la década de 1990 como artista en solitario cuando el género musical se conocía como ‘underground’.

En álbumes de ‘disjockeys’ como Negro, Stefano y Chiclín, Efraín David Fines Nevares, nombre de pila del artista, dio sus primeros pasos, hasta que se unió como dúo con su amigo de la infancia, el exreguetonero Héctor El Father, que ahora es el pastor evangélico Héctor Delgado.

Juntos formaron uno de los dúos más poderosos del reguetón y despuntaron a nivel internacional, al lanzar tres discos: ‘Violencia Musical’, ‘Nuevo Milenio’ y ‘A la reconquista’.

Tras el lanzamiento de ‘A la reconquista’, el dúo se separó y ambos comenzaron a desarrollar carrera en solitario.

Tito El Bambino cuenta con éxitos que han marcado a varias generaciones como ‘Siente el boom’, ‘Sol, playa y arena’, ‘Caile’, ‘El amor’, ‘El Tra’ y ‘Llueve el amor’, entre otros.

‘Siente el boom’ fue considerada como la canción 38 de todos los tiempos del reguetón por la revista Billboard, que también incluyó al cantante entre los 100 mejores artistas latinos del siglo XXI,

Premios Tu Música Urbano se celebró por primera vez en 2019 para reconocer a los artistas que han trascendido e impulsado el éxito de la música latina urbana alrededor del mundo. EFE

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