Tony Blair y Jared Kushner participan en reunión con Trump sobre Gaza en la Casa Blanca

Nueva York, 27 ago (EFE).- El exprimer ministro británico Tony Blair y el exasesor estadounidense Jared Kushner participaron este miércoles en una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la Franja de Gaza en la Casa Blanca.

Según el medio digital Axios, que cita fuentes conocedoras de la reunión, Blair y Kushner presentaron ideas sobre la posguerra en Gaza y se trató la posibilidad de incrementar el envío de ayuda al enclave, cuya población afronta oficialmente una hambruna.

Pocos detalles han trascendido sobre la reunión, desvelada ayer por el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, en una entrevista en la cadena Fox News en la que habló de un «plan amplio» para «el día después» en Gaza, en referencia al fin de la guerra.

«(…) Van a ver cuán robusto y bienintencionado es (el plan), y refleja los motivos humanitarios del presidente Trump», agregó Witkoff.

De acuerdo con Axios, Witkoff lleva tratando un plan posguerra para Gaza con Blair y Kushner durante meses, y además ha habido contactos entre Blair y el presidente palestino, Mahmoud Abás, y por otro lado, entre Kushner y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En paralelo a la reunión de Trump, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tuvo un encuentro en sus oficinas con el canciller israelí, Gideon Sa’ar, en el que Rubio reafirmó el «compromiso inquebrantable de EE.UU. con la seguridad de Israel».

«El secretario trató temas clave en Gaza, Líbano y Siria», divulgó un portavoz, que añadió que Rubio remarcó la «importancia de contrarrestar la influencia maligna de Irán» y señaló que ambos funcionarios consideraron su cooperación «vital» para Oriente Medio.

Este martes, durante una reunión de gabinete de más de tres horas, Trump aseguró que no veía un «final concluyente» para el conflicto entre Israel y Palestina a corto plazo, pese a decir lo contrario un día antes.

Un portavoz de la Casa Blanca dijo a los medios que Trump «quiere que la guerra acabe, y quiere paz y prosperidad para todos en la región».

En febrero, el presidente causó revuelo con comentarios sobre su intención de que EE.UU. se quede con el enclave palestino y desplazar a su población a países colindantes, además de revelar un video con inteligencia artificial que recreaba una Gaza reconstruida y turística. EFE

