Tormenta Bertha se intensifica y amenaza con inundación en costa norte del golfo de México

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Miami (EE. UU.), 21 jul (EFE).- La tormenta tropical Bertha se ha intensificado este martes y amenaza con inundaciones en las zonas costeras del norte del golfo de México por las intensas precipitaciones y fuertes vientos que la acompañan, informa el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El organismo ha suspendido en su último boletín la alerta por marejada ciclónica a lo largo del norte del Golfo, y ha emitido avisos de inundación costera en partes del sureste de Luisiana y Misisipi.

Además, ha elevado el aviso de tormenta tropical a advertencia de tormenta tropical desde la frontera de Florida y Alabama hacia el este hasta los límites de los condados floridanos Bay y Gulf.

Bertha, la segunda tormenta con nombre de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, presenta ahora vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a 6 kilómetros por hora.

A las 10:00 de la mañana del este de Estados Unidos (14:00 GMT), el centro de Bertha, la segunda tormenta tropical de la temporada, se ubicaba a unos 115 kilómetros al sur-suroeste de Panama City (Florida) y a 235 kilómetros al sureste de Mobile (Alabama).

Asimismo, el organismo ha pronosticado que las condiciones de tormenta tropical comenzarán a sentirse entre la tarde de este martes y el miércoles en las zonas bajo advertencia a lo largo de la costa norte del golfo de México.

También son posibles en el Panhandle de Florida durante este martes y en parte de Luisiana entre esta noche y el miércoles.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos rebajó el 8 de julio su previsión para la temporada de huracanes en el Atlántico y estimó que se formarán nueve este año debido al fortalecimiento de El Niño.EFE

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