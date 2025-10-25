Tormenta tropical Melissa deja tres muertos en Haití

La tormenta tropical Melissa causó la muerte de tres personas en Haití, anunciaron este viernes las autoridades locales.

La tormenta podría convertirse en huracán durante el fin de semana, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

«Dos personas murieron y otra resultó herida», indicó el cuerpo de Protección Civil de Haití en su sitio web, «lo que eleva a tres el número de víctimas de las inclemencias del tiempo en las últimas 48 horas».

Un hombre murió el miércoles en Haití tras la caída de un árbol.

El viernes por la noche, Melissa se encontraba a 360 km al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y a 310 km al sureste de Kingston, Jamaica, según el último boletín del NHC, publicado a las 00H00 GMT del sábado.

La tormenta tropical podría convertirse en huracán en las próximas 48 horas en Jamaica y en el suroeste de Haití, indicó el NHC.

Si bien la intensidad de Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, «ha evolucionado poco durante las últimas horas», se esperan «inundaciones y deslizamientos de tierra catastróficos y mortales en algunos lugares del sur de la isla de La Española y de Jamaica durante el fin de semana».

Debido a su lento desplazamiento, las condiciones desfavorables podrían persistir varios días en las zonas afectadas.

