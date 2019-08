(it)

What ‘dangerously hot’ means in Switzerland

La tormenta del lunes ha sido intensa, pero no se considera excepcional durante el periodo estival.

Según los expertos en meteorología, el número de relámpagos indica la intensidad de una tormenta eléctrica, pero la mayoría de los rayos descargan su electricidad en las nubes y no llegan al suelo.

Hasta ahora no se han notificado daños importantes.

Las fuertes tormentas no son un fenómeno nuevo en Suiza, como lo demuestra esta imagen de 2006. Relámpago en la ciudad de Zúrich.

Thunder and lightning lash large parts of Switzerland

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Truenos y relámpagos en gran parte de Suiza 06 de agosto de 2019 - 17:45 Los vuelos desde el principal aeropuerto de Suiza han tenido que ser suspendidos temporalmente debido a las fuertes tormentas que han azotado el país. Otra consecuencia fue el cierre de un reactor nuclear. Según el servicio meteorológico de la televisión pública suiza SRF, durante la noche del lunes al martes se registraron más de 16 000 relámpagos en las regiones central y nororiental del país. El frente meteorológico también provocó fuertes lluvias, sobre todo en el este de Suiza. Hasta ahora no se han notificado daños importantes. Los vuelos del aeropuerto de Zúrich se retrasaron y dos aviones de Swiss con destino a Países Bajos y Portugal recibieron el impacto de un rayo poco después de despegar. Sin consecuencias. Ambos regresaron a Zúrich, según la compañía aérea suiza Swiss International Airlines. La central nuclear de Beznau, situada a 30 km al noroeste de Zúrich, también fue alcanzada por un rayo. La Inspección Federal de la Seguridad Nuclear (IFSN) ha declarado que uno de los reactores se apagó automáticamente y se redujo temporalmente la producción de energía a partir del segundo reactor. Según los expertos en meteorología, el número de relámpagos indica la intensidad de una tormenta eléctrica, pero la mayoría de los rayos descargan su electricidad en las nubes y no llegan al suelo. La tormenta del lunes ha sido intensa, pero no se considera excepcional durante el periodo estival.