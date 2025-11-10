Toros muestran sus cañones y vencen a las Estrellas en el béisbol dominicano

3 minutos

Santo Domingo, 9 nov (EFE).- Eloy Jiménez y el estadounidense Jared Oliva sacaron la pelota del parque y Rafael Lantigua produjo tres carreras para que los Toros del Este se impusieran 10-4 ante las Estrellas Orientales este domingo en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom).

Además de Oliva, quien produjo dos carreras, Jiménez y Lantigua, el ataque de los Toros (quienes sumaron su tercer triunfo consecutivo) contó con los aportes de Yairo Muñoz con dos anotadas y una empujada, Gilberto Celestino, con dos anotaciones, y de Bryan de la Cruz, quien llevó una punto hasta el electrónico.

Jorge Bautista se trepó en el montículo y completó 1.1 entradas sin anotaciones y se llevó la victoria por los taurinos.

Rodolfo Durán y Raimel Tapia enviaron la pelota sobre la pared del jardín izquierdo del estadio Francisco Micheli, de La Romana (este), para ser los más destacados en la ofensiva de las Estrellas (7-10).

Jhan Mariñez permitió dos anotaciones en un tercio de entrada y perdió el partido por los verdes.

ÁGUILAS 7-3 GIGANTES

Alberto Rodríguez y Jonatan Clase pegaron jonrones de dos carreras y las Águilas Cibaeñas ganaron su duelo de este domingo ante los Gigantes del Cibao.

Aderlin Rodríguez, Adael Amador y Leody Taveras impulsaron una carrera cada uno, para complementar la ofensiva de las Águilas, quienes se mantienen en el primer lugar del torneo dominicano.

Richard Rodríguez lanzó un episodio sin anotaciones para quedarse con el triunfo por las cuyayas.

El estadounidense Jake Holton despachó un jonrón de dos carreras y José Siri anotó dos vueltas para los Gigantes.

Wilkin Ramos fue atacado con cuatro vueltas, tres de ellas limpias, en un tercio de entrada y perdió el juego que se disputó en el estadio Cibao, de Santiago (norte).

LEONES 2-4 TIGRES

Gustavo Núñez se robó tres bases y anotó y remolcó una carrera para liderar la ofensiva de los Tigres del Licey, quienes doblegaron a los Leones del Escogido para sumar su tercer triunfo en sus últimos cuatro partidos en el béisbol invernal dominicano.

Los Tigres (7-8), quienes ascendieron a tercer lugar en la tabla de posiciones de la Lidom, también contaron con anotada e impulsada de Mel Rojas Jr., además con carreras empujadas por Domingo Leyba y Cristhian Adames.

El derecho César Valdez recorrió las primeras cuatro entradas, en las que le anotaron dos vueltas y ponchó a un bateador, dando paso al cuerpo de relevo, llevándose la victoria Misael Tamarez, quien retiró al único bateador que enfrentó en el partido escenificado en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

JC Mejía ponchó a dos bateadores en una entrada en blanco para quedarse con el salvamento.

Héctor Rodríguez remolcó una vuelta, en tanto que Junior Lake y Pedro Severino anotaron una carrera cada uno por los Leones (6-8), quienes sufrieron su tercer revés consecutivo.

Iván Armstrong (0-1) permitió una anotación en un capítulo lanzado y perdió en el encuentro por los escarlatas.

Para este lunes, Toros juegan ante los Leones en Santo Domingo, y Estrellas reciben a los Tigres en San Pedro de Macorís (este). EFE

hr/laa