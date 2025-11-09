Torrent reconoce que el Monterrey necesita elevar su nivel de juego si quiere el título

Guadalajara (México), 8 nov (EFE).- El español Domenec Torrent, entrenador del Monterrey del fútbol mexicano, reconoció este sábado que su equipo necesita reestructurarse y elevar su nivel de juego si quiere pelear por el título del torneo Apertura 2025.

«O hacemos un ‘reset’ todos juntos, o no nos va a alcanzar. Hoy me quedo con el esfuerzo, el orden de la segunda parte. Estuvimos cerca, pero no nos alcanzó», dijo en conferencia de prensa luego de la derrota por 4-2 ante el Guadalajara.

El Monterrey fue borrado por Guadalajara en la primera mitad del partido y ya no se recuperó, a pesar de descontar con anotaciones de Roberto de la Rosa y el español Sergio Canales.

Torrent reconoció el juego ordenado de Chivas y aseguró que en el primer tiempo logró desestabilizar a su equipo con tres goles, lo cual no podrán permitirse en los cuartos de final.

«Hubo un daño de Chivas la primera parte. Nosotros debemos exigirnos más, yo el primero. No puedo permitir como técnico que se repitan primeras partes como esta», señaló.

Rayados, donde juega el español Sergio Ramos, finalizó la fase regular en el quinto lugar de la clasificación. Aseguró su pase directo a la fase de los ocho mejores y está en espera de su rival en la liguilla.

Torrent dijo que sus jugadores tienen calidad para competir con buen nivel y pasar a semifinales, pero tendrán que repetir el orden mostrado en el Mundial de Clubes en el que llegaron a octavos de final.

«Son competidores natos y saben que lo vamos a hacer mejor, nos tenemos que juntar para hacer las cosas otra vez bien.

Los cuartos de final de la liga mexicana serán disputados luego de la fecha FIFA y de la fase de repechaje de la que saldrán el séptimo y octavo clasificado a cuartos. EFE

