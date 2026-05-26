Torres dice que el único con decisión para adelantar las elecciones es Pedro Sánche

2 minutos

Buenos Aires, 26 may (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dijo este martes sobre la petición de Felipe González de adelantar elecciones que el único que debe tomar esa decisión es Pedro Sánchez y que la otra opción es que la oposición presente una moción de censura y la gane, al expresar que el objetivo es llevar la legislatura a 2027, como corresponde.

Durante una visita a Buenos Aires, Torres dijo a la prensa española acreditada en Argentina que “la legislatura acaba en el año 2027 y solamente hay dos opciones ante una legislatura que se quiera adelantar: que lo haga el presidente del Gobierno, que sea su decisión, o aquellos que entienden que hay que dar un giro presenten una moción de censura, un programa alternativo y un candidato alternativo”.

“Lo demás es darle vueltas a lo mismo, por lo tanto vamos a defender nuestra Constitución”, agregó.

Recordó que tras las elecciones de 2023, el Partido Popular no logró la investidura de Alberto Núñez Feijoo y, sin embargo, el PSOE si lo consiguió con Pedro Sánchez, por lo tanto retó a la oposición a ser más constructiva y mirar por los ciudadanos.

Sobre el hecho de que haya sido el expresidente socialista Felipe González quien haya planteado el adelanto electoral, Torres señaló que “es una opinión de una persona”, aunque recordó: “Fue presidente del Gobierno de España y muchos militantes, simpatizantes, gente de la calle, ayudamos muchísimo a conseguir esas mayorías y a que él fuera presidente en distintas ocasiones”.

Hizo en ese sentido una defensa del PSOE y comentó que, pese a los ataques externos, siempre defendieron el “proyecto común”.

“Por encima de las personas están las organizaciones políticas. Yo nací y moriré siendo socialista, eso será siempre así, siempre defenderé a mi organización, cuando tenga una crítica que hacer, la haré en los órganos del partido, de manera interna y la haré para construir”, argumentó sobre las polémicas declaraciones de González.

El ministro Torres viajó a Buenos Aires para participar en un homenaje a los 307 detenidos desaparecidos españoles durante la dictadura argentina (1976-1983). EFE

erm/fp

(foto) (vídeo)