Total anuncia el cierre temporal de una refinería saudí afectada por los bombardeos

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París, 10 abr (EFE).- La petrolera francesa TotalEnergies anunció este viernes el cierre temporal de la refinería saudí SATORP, que controla junto a la local Aramco, y que sufrió daños por los ataques sufridos a lo largo de la semana.

Los ataques afectaron a uno de los trenes de la refinería pero no provocaron víctimas, indicó el grupo francés en una comunicación dirigida a los inversores.

El cierre se produce «como medida de seguridad» al tiempo que se están evaluando las consecuencias que esos ataques, que tuvieron lugar los pasados 7 y 8 de marzo, han tenido en el funcionamiento de la planta. EFE

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