Total anuncia el cierre temporal de una refinería saudí afectada por los bombardeos

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París, 10 abr (EFE).- La petrolera francesa TotalEnergies anunció este viernes el cierre temporal de la refinería saudí SATORP, que controla junto a la local Aramco, y que sufrió daños por los ataques registrados a lo largo de la semana.

Los ataques afectaron a uno de los trenes de la refinería pero no provocaron víctimas, indicó el grupo francés en una comunicación dirigida a los inversores.

El cierre se produce «como medida de seguridad» al tiempo que se están evaluando las consecuencias que esos ataques, que tuvieron lugar los pasados 7 y 8 de marzo, han tenido en el funcionamiento de la planta.

TotalEnergies posee el 37,5 % de la refinería de SATORP, situada en la costa del golfo Pérsico, mientras que Aramco controla el resto de esta planta abierta en 2014 y capaz de refinar 460.00 barriles diarios.

La petrolera francesa señaló que su producción está detenida o en proceso de detención en Catar, Irak y en los pozos marítimos de Emiratos Árabes Unidos, lo que representa el 15 % de su producción total, mientras que la producción terrestre en este último país, unos 210.000 barriles diarios, no se ha visto afectada por el momento.

La situación en Oriente Medio ha afectado al flujo de caja de la compañía, impactado también por una fiscalidad más elevada, lo que se traduce en un 10 % en su tesorería.

Sin embargo, agregó que el incremento de la producción en otras regiones, sumada a la subida del precio del crudo, «compensan sobradamente la pérdida de producción en Oriente Medio».

Según sus cálculos, una subida de 8 dólares el barril de Brent basta para compensar la caída de la producción calculada en Irak, Catar y Emiratos en 2026, calculada a un precio de 60 dólares del barril.

«El impacto de la suspensión de la producción de gas natural licuado en Catar (…) es limitado», indicó la petrolera. EFE

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