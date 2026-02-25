TotalEnergies firma acuerdo con Google para abastecer centros de datos con energía solar

2 minutos

Austin (EE.UU.), 25 feb (EFE).- TotalEnergies, una de las principales compañías petroleras a nivel mundial, abastecerá los centros de datos de Google en Texas con energía solar, según recogen este miércoles medios especializados.

El acuerdo, firmado a principios de febrero, señaló el interés de la compañía francesa en el ‘boom’ de las tecnológicas en Texas, un estado que promete convertirse en el principal mercado para centros de datos a nivel global en los próximos cuatro años, según un informe de la inmobiliaria Jones Lang LaSalle Incorporated.

Total se comprometió a suministrar 1 GW de capacidad solar con el fin de abastecer los centros de datos de Google en el estado. Esta cantidad de energía equivale a la necesaria para abastecer entre 150.000 y 200.000 hogares estadounidenses por un año.

La energía se generará en instalaciones de propiedad de TotalEnergies que actualmente están en desarrollo en Texas: en Wichita (805 MWp) y Mustang Creek (195 MWp), cuya construcción está programada para comenzar en el segundo trimestre de 2026, según destacó la empresa francesa en un comunicado.

El acuerdo con Google, destacó el vicepresidente de Energías Renovables para EE.UU. de TotalEnergies, Marc-Antoine Pignon, representan los mayores contratos de compra de renovables que la compañía ha firmado en EE.UU.

«Esto resalta la estrategia de TotalEnergies de ofrecer soluciones de energía renovable a medida que apoyen los objetivos de descarbonización de los actores digitales, particularmente los centros de datos», dijo Pignon en el escrito.

Texas vive un boom en la construcción de centros de datos, impulsado por Inteligencia Artificial (IA), la migración de empresas tecnológicas y energía relativamente barata, y ya se perfila para disputar a Virginia el liderazgo nacional en capacidad hacia 2030.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha impulsado políticas para acelerar infraestructura de IA y centros de datos, incluido el «Stargate Project», un programa de 500.000 millones de dólares para hasta 20 centros de datos a nivel nacional, que tiene como hub central un megaproyecto en Albiene (Texas).

Google opera hoy centros dos centros datos en el área de Dallas y ha iniciado la construcción de otros tres en el oeste y el área del Panhandle de Texas, como parte de un plan de 40.000 millones de dólares en infraestructura de IA en el estado. EFE

